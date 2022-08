7-Eleven har meldt omfattende hackerangreb til politiet

7-Eleven har anmeldt hackerangrebet, som ramte kæden mandag morgen, til politiet. Det oplyser nærbutikskæden onsdag på Facebook og i en mail.

- 7-Eleven politianmeldte hændelsen mandag morgen og samarbejder med politiet og eksterne IT-eksperter om at komme til bunds i sagen, så man kan vende retur til normal drift snarest muligt.

- Der er tale om et såkaldt ransomwareangreb, hvor de kriminelle har tiltvunget sig adgang til netværket og låst systemerne, hedder det.

Ved ransomwareangreb afskærer hackerne typisk virksomhederne fra deres egne data via en krypteringsnøgle og kræver store summer for at give adgang igen.

Hackerangrebet har blandt andet medført, at alle butikker lukkede mandag.

Siden er de gradvist begyndt at åbne igen. De 110 af landets 176 butikker, som er åbne, kan imidlertid ikke modtage kortbetaling.

Kunder kan betale med kontakter eller MobilePay.

Annonce:

7-Eleven oplyser, at der ikke er noget, der tyder på, at kunder, samarbejdspartnere eller leverandører er ramt af hackerangrebet.

- Vores mål er at sikre trygge betingelser for alle - såvel kunder som medarbejdere.

- I disse dage er vi i kontinuerlig dialog med kunderne via Facebook, Instagram samt på telefon. Det fortsætter vi med, indtil alle butikker igen er åbne, siger Jesper Østergaard, administrerende direktør i 7-Eleven, ifølge opdateringen.

Cybersikkerhed er blevet et storpolitisk emne og flere NATO-lande melder om angreb på blandt andet sundhedssektoren - læs mere om hvorfor hackerne angriber her.

Læs også: Sådan gør du din computer sikker

Læs også: Privatdetektiv: Ja, vi bruger stadig forklædninger