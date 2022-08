7-Eleven ramt af nedbrud

7-Eleven-butikker holder mandag formiddag lukket i hele landet. Det sker, efter at butikskæden har fået mistanke om, at de er blevet ramt af et hackerangreb.

Det oplyser kæden på Facebook.

Det er 7-Eleven butikker i hele landet, der er lukket Foto: Tariq Mikkel Kahn.

'Vi har desværre mistanke om, at vi er blevet udsat for et hackerangreb i dag mandag 8. august 2022. Det betyder, at vi ikke kan benytte kasser og/eller modtage betaling. Vi holder derfor butikkerne lukket, indtil vi kender omfanget,' skriver 7-Eleven DK på Facebook.

Opdateres ...

Læs også: Derfor går hackere efter dit sygehus

Læs også: Bliv cybersikker på fem minutter