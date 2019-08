Butikskæden og tobaksproducenten House of Prince er blevet politianmeldt for at have lavet reklame for cigaretter. De skal hver betale en bøde på 400.000 kroner

Lys, grafik, farvesammensætning og udformning af cigaretbokse er skyld i at Reitan Convenience Danmark A/S, firmaet bag 7-Eleven, og House of Prince skal betale en bøde hver på 400.000 kroner.

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt firmaerne, fordi de i en periode frem til februar 2016 har overtrådt forbuddet mod at reklamere for tobaksvarer.

Det er vurderet af Forbrugerombudsmanden, at der i 139 7-Eleven butikker har været cigaretbokse, som har været i strid med tobaksreklameloven.

'Det er ulovligt at reklamere for tobaksvarer. Det gælder også hvis man fremhæver tobaksvarer i de fysiske butikker. I denne sag havde cigaretboksene en udformning, der gjorde, at der var tale om reklame, og derfor har selskaberne vedtaget en bøde,' siger Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen i en pressemeddelelse.

Selskaberne var i dialog tilbage i 2016, hvor boksenes udformning blev ændret.

Sagen er afsluttet. De to selskaber har vedkendt sig ansvaret og står med en bødestraf på 400.000 kroner hver, skriver Forbrugerombudsmanden.

Det er tilladt at sælge tobaksvarer i butikker, men der er nogle regler. Varerne skal præsenteres neutralt. De må ikke fremhæves eller på nogen måde promoveres.