70 personer er kommet til skade under uro i Catalonien

Tusindvis af personer demonstrerer tirsdag i Barcelona. Det sker uden for regeringsbygninger og ved flere motorveje og jernbanelinjer i den spanske storby.

Blandt andet har den vigtigste togrute fra Barcelona mod Frankrig været blokeret.

Optøjerne kommer i kølvandet på mandagens fængselsstraffe til ni separatistledere fra Catalonien, hvor Barcelona er hovedby.

Store politistyrker er udkommanderet for at møde demonstranter flere steder i Catalonien. Under demonstrationer i lufthavnen og andre dele af den nordøstlige region er mindst 70 personer blevet såret ifølge spansk tv.

En af de dømte er Cataloniens tidligere vicepræsident Oriol Junqueras.

Han modtog en straf på 13 års fængsel ved den spanske højesteret for sin rolle i separatistbevægelsen. Bevægelsen har forsøgt at løsrive Catalonien fra resten af Spanien.

Junqueras siger i et interview med nyhedsbureauet Reuters fra sin fængselscelle, at bevægelsen nu bliver styrket.

- Vi kommer til at fortsætte fremad og kommer aldrig til at give op, siger han.

Han meddeler også, at han og flere andre planlægger at indklage deres domme til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Tidligere tirsdag blev en lang række fly enten forsinket eller helt aflyst i Barcelonas største lufthavn.