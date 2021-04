708 nye corona-tilfælde det seneste døgn

Der er registreret 708 nye coronatilfælde ved PCR-test det seneste døgn, oplyser Statens Serum Institut (SSI) i sin daglige opgørelse langfredag.

De 708 nye tilfælde er fundet på baggrund af 192.467 PCR-test. Andelen af smittede - kendt som positivprocenten - er dermed det seneste døgn opgjort til 0,37.

Det er på niveau med de seneste to måneder, hvor positivprocenten har svinget mellem cirka 0,30 og 0,50.

Antallet af indlagte med coronavirus er 211, som er det samme som i torsdagens opgørelse.

Kasper Karmark Iversen, der er professor ved Københavns Universitet og overlæge ved Herlev-Gentofte Hospital, fortæller, at hospitalsvæsenet sagtens kan klare det nuværende niveau af indlagte coronapatienter.

- Der er ikke nogen problemer. Der har været en lille smule stigning i Hovedstaden op til påske, men det ser ud til at have stabiliseret sig, så der er ingen ko på isen, siger han.

Af de indlagte er 41 på en intensivafdeling. Heraf er 25 så syge af covid-19, at de har brug for hjælp fra en respirator til at trække vejret.

I løbet af det seneste døgn er 6380 blevet testet for coronavirus for første gang.

Det seneste døgn har 4236 modtaget første stik med vaccinen, mens 7124 er blevet færdigvaccineret.

748.324 personer har fået mindst ét stik med en vaccine mod covid-19, hvilket svarer til 12,8 procent af befolkningen.

I alt har 396.713 personer - svarende til 6,8 procent - modtaget begge stik med en coronavaccine.

Netop vaccinerne betyder, at der i forhold til smitteudviklingen fortsat er grund til at være forsigtig og opmærksom - men ikke bekymret. Det mener Kasper Karmark Iversen.

- Vi skal hele tiden huske, at der kommer flere og flere vacciner, og der kommer flere og flere immune, og vi kommer tættere på flokimmunitet.

Det kræver omkring 60-70 procent vaccinerede, siger han.

- Men selv når bare 30 procent er vaccinerede, har vi en delvis flokimmunitet. Så er det lettere at kontrollere epidemien.

Yderligere et dødsfald er registreret.