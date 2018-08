71-årig spiste sushi: Fik sin arm amputeret efter voldsom infektion

En ældre 71-årig mand måtte betale en høj pris for at spise sushi. Måltidet bestående af rå fisk endte nemlig med at koste ham hans ene arm. Kun 12 timer, efter den ældre mand fra Korea havde spist sushi begyndte hans hånd nemlig at svulme op med store hævninger og blærer på både indersiden og ydersiden af den ene hånd. Og det førte til store uudholdelige smerter.

Hånden var simpelthen blevet ramt af en alvorlig infektion, fordi han havde spist rå fisk.

Det skriver flere medier heriblandt Fox News, News Week, Metro og Daily Mail

Det respekterede medicinske tidsskrift New England Journal of Medicine har også beskrevet sagen.

I forbindelse med behandlingen af manden drænede lægerne mandens blærer og fjernede det inficerede væv i hans hånd. Og herefter blev han behandlet med antibiotika. Det virkede dog ikke som forventet. Mandens hånd rådnede i stedet med store åbne sår. Og infektionen spredte sig også til hans arm.

Store hævelser og blærer på hånden. Manden havde næsten uudholdelige smerter.(Foto: New England Journal of Medicine)

Til sidst var hans hånd og arm så inficeret, at lægerne valgte at amputere hans arm. Behandlingen blev foretaget i Jeonju i Syd Korea cirka 150 kilometer syd for hovedstaden Seoul.

Lægerne diagnosticerede manden med sygdommen Vibrio vulnificus, der også kaldes havkolera. En bakterie i slægten Vibrio, der lever i flodmundinger og ved kystnært hav. Bakterien kan inficere organismen, når man indtager rå fødevarer fra havet. Men den kan også komme igennem åbninger i huden. hvis man f.eks. bader i vandet med åbne sår.

Infektionen i arm og hånd førte i øvrigt også til nekrose også kaldet vævsdød.

En af årsagerne til, at den ældre mand blev så alvorligt angrebet af infektionen, skyldes, at han i forvejen led af type 2 diabetes samt en nyresygdom. Manden havde i øvrigt også højt blodtryk.

Sushi er generelt ikke farligt

Ekstra Bladet har kontaktet fødevareekspert Michael René fra Københavns Professionshøjskole for at høre, hvordan vi danskere generelt skal forholde os overfor sushi som fødevare:

- Tilfældet med den ældre herre er et meget særligt tilfælde. Et vildt eksempel på, når det kan gå rigtig galt. Generelt kan man sige, at den danske forbruger, der spiser sushi altid skal være opmærksom på, om maden ser frisk ud samt bruge sine sanser og sin sunde fornuft.

- Hvis man kommer ind på en sushi-restaurant, hvor hygiejnen måske ser lidt kritisk ud, skal man være opmærksom. Og man kan også tjekke smiley-ordningen.

- Sushi er generelt sagt ikke farligt. Men hvis man spiser en rå fisk eller råt kød, kan det være farligt, hvis hygiejnen ikke er tilpas god. Visse ældre mennesker kan også være mere udsat for infektioner end andre, fordi de har et svagere immunforsvar.