7146 nye tilfælde af corona

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Antallet af coronasmittede det seneste døgn sætter mandag rekord med 7146 bekræftede tilfælde. Tallet er dog kunstigt højt.

Statens Serum Institut (SSI) oplyser, at man på grund af 'udsving i prøve-flowet og svartid i løbet af weekenden' har registreret et meget højt tal mandag.

Tallet dækker over, at de nye positive prøver fordeler sig hen over weekenden og ikke bare søndag.

Der er ifølge SSI registreret hele 220.896 PCR-prøver det seneste døgn.

Viggo Andreasen, som er lektor ved Roskilde Universitet med speciale i matematisk epidemiologi, siger, at han fremadrettet vil holde øje med belægningen af hospitalspladserne.

- Jeg vil holde øje med hvor mange indlagte, der er, for det er jo vores virkelige bekymringstal, siger han.

Antallet af indlæggelser er mandag steget med 21 til 468. Heraf er 65 indlagt på intensiv, hvoraf de 39 er i respirator.

På samme tid sidste år var der 302 indlagte med covid-19. Men det hører også med til historien, at samfundet er markant mere åbent nu, end det var på samme tid i 2020.

Ifølge Viggo Andreasen kunne smittetrykket godt bære lidt flere restriktioner.

Han peger især på begrænsninger på store forsamlinger eller krav om mundbind hertil - i hvert fald mens der stadig er usikkerhed om Omikron-varianten af coronavirus.

- Umiddelbart viser de rapporter, vi får fra Sydafrika, at den giver anledning til mildere sygdom. Hvis vi får det bekræftet med tal og data, der er lidt mere robuste, er det sådan set en mindre bekymrende nyhed, siger han

Smitten med coronavirus er fortsat størst i Region Hovedstaden, hvor ni af de ti kommuner med størst smitteforekomst per indbygger befinder sig.

Herlev topper listen efterfulgt af Tårnby og Rødovre.

Der er registreret 10 dødsfald med covid-19 det seneste døgn.