7146 nye tilfælde med corona

Antallet af coronasmittede det seneste døgn sætter mandag rekord med 7146 bekræftede tilfælde. Tallet er dog kunstigt højt.

Statens Serum Institut oplyser, at man på grund af 'udsving i prøve-flowet og svartid i løbet af weekenden' har registreret et meget højt tal mandag.

Tallet dækker over, at de nye positive prøver fordeler sig hen over weekenden og ikke bare søndag.

Antallet af indlæggelser er steget med 21 til 468. Heraf er 65 indlagt på intensiv, hvoraf de 39 er i respirator.

Der er registreret 10 dødsfald det seneste døgn.