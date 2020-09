715.000 boligejere scorer milliard-gevinst

I samfulde ti år har 715.000 boligejere ventet på at få tilbagebetalt omkring 13 milliarder kroner i skat. Boligejerne har nemlig betalt for meget i boligskat siden 2011.

Ifølge finans.dk er der dog et plaster på såret, mens boligejerne venter på at få deres egne penge tilbage igen. De får nemlig en rente på 6,2 procent, og beløbet er skattefrit.

Boligejerne skal i gennemsnit have 18.000 kroner betalt tilbage, efter at Rigsrevisionen i sin tid afslørede, at ejendomsvurderingerne var blæst op i et alt for højt leje i forhold til den reelle salgspris.

En meget venlig rente

Ifølge finans.dk er det stadig uklart, hvornår pengene lander hos boligejerne.

- Det er en meget venlig rente i det nuværende rentemiljø. Så hver gang udbetalingen udskydes, får de pågældende boligejere en rentegevinst, siger chefkonsulent i BDO Henning Boye Hansen til finans.dk.

Chefanalytiker i Nykredit Mira Lie Nielsen finder også, at renten på de 6,2 procent er ganske høj.

- Hvis ikke man har akut behov for pengene, er det en god forretning, at lade skattemyndigerne forrente dem, mener hun.

Dansk Erhverv ønsker, at pengene bliver udbetalt nu, så det kan være med til at sætte gang i forbruget - og dermed dansk økonomi - i en tid med corona.

