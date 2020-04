72-årig skal begraves: Ikke alle hans børn må deltage

Syv søskende er tvunget ud i en hjerteskærende beslutning efter deres fars død.

Familien Hackford fra Sheffield i England mistede deres far 16. april. Udover at have mistet deres højtelskede far, så er familien endt i en kattepine, for de syv børn må ikke alle sammen dukke op til begravelsen, skriver The Workshire Post.

På grund af coronavirussen og et forbud på forsamlinger af mere end fem personer i England, skal de syv søskende derfor vælge, hvem af dem som må dukke op til farens sidste afsked.

Den 72-årige Gerald Hackford gik bort som følge af hjertekarsygdom. Aftenen inden havde faren talt med sin familie over telefonen.

I syv sind

Familien ønskede at den pensionerede stålarbejder skulle begraves i sin hjemby Sheffield i den kommende uge. Men det har sat gang i nogle frygtelige udfordringer for familien.

Geralds 49-årige datter, Geraldine West, er i syv sind over, hvordan familien skal tackle den virkelighed, de står i.

- Hvordan skal vi træffe den beslutning? Hvem skal med og hvem skal ikke?, fortæller hun.

- Han var en enlig far, som helt fantastisk har opfostret syv børn helt alene. Vi burde alle få lov til at være der. Det skylder vi ham, mener Geraldine.

Talte med dem

Familien har ansøgt om at alle syv børn må få lov til at deltage i begravelsen, men angiveligt uden held.

- Vi er opmærksomme på alvorligheden af coronapandemien, og vi er villige til at gøre noget ekstra ud af at tage masker og handsker på, fortæller hun.

Den aften Gerald sov gik bort, havde han talt i telefon med en del af børnene.

- Han gik i seng glad, men han vågende aldrig op igen. Vi er sønderknuste alle sammen, afslutter Geraldine.

Gerald efterlader sig sine syv børn, 33 børnebørn og 25 oldebørn.