72-årige Erik vild med el-løbehjul

Trods massive protester fra interesseorganisationer og myndigheder er de her - i en grad, så man nogle gange er ved at vælte over dem på gader og stræder.

Og de elektriske løbehjul er ikke kun forbeholdt smarte unge med hang til vind i håret og høj hastighed.

- Vi rejser en del og er dårligere til bens end tidligere, og så er de jo smarte at bruge frem for taxaer, siger 72-årige Erik Elsgaard, som fredag havde taget turen til Rådhuspladsen i København for at afprøve det berygtede, nye transportmiddel.

72-årige Erik Elsgaard er ikke for gammel til at suse af sted på et elektrisk løbehjul. Foto: Linda Johansen

Da app'en, som giver adgang til en tur med udlejningsløbehjulene i København, er hentet, opgiver den friske pensionist dog forehavendet.

- Jeg vil gerne hjem og i ro og mag give mine kreditkortoplysninger.

Forsøgsordning med el-løbehjul I december 2018 vedtog medlemmer af transport-, bygnings- og boligudvalget en forsøgsordning fra januar 2019, der gør elektriske løbehjul, selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards lovlige på de danske cykelstier. Københavns Kommune og en række interesseorganisationer som Cyklistforbundet og Rådet for Sikker Trafik har i høringssvar udtrykt stor skepsis og bekymring. Siden 17. januar har man i Københaavn køre rundt på cirka 400 elektriske løbehjul, som bliver lejet ud via apps.

Kollisionsfare

Til alt held har Ekstra Bladet lejet et løbehjul, så Erik Elsgaard ikke behøver at drage hjem og skuffe sin hustru med uforrettet sag. Hun er ligeså interesseret i løbehjulene som gemalen, efter at parret opdagede køretøjerne i Bangkok på en ferie for nylig.

Regler for elektriske løbehjul - Elektriske løbehjul, der er tilladt i trafikken, må højst kunne køre 20 km/t med motorkraft alene. Løbehjul, der kan køre hurtigere end 20 km/t, er IKKE tilladt i trafikken. - Der må ikke være noget sæde på løbehjulet. - Løbehjulet skal være CE-mærket. Det må højst veje 25 kg., være max 2 m langt og 70 cm bredt. - Løbehjulet skal være forsynet med en rød refleks bagpå, en hvid refleks foran og gule eller hvide reflekser på hver side. Reflekserne skal være godkendte og opfylde samme krav som reflekser på cykler. - Du skal køre med lys på hele døgnet. Du skal have en hvid lygte foran og en rød lygte bagpå. Lygterne skal sidde på løbehjulet og være tydeligt synligt på mindst 300 meters afstand. - Du skal følge cykelreglerne, og du skal køre på cykelstien, hvor der er cykelsti. - Du skal være fyldt 15 år. - Børn under 15 år må kun køre på elektrisk løbehjul i trafikken, hvis barnet er sammen med en voksen på 18 år eller derover, som har kontrol over barnets kørsel. På lege- og opholdsområder er der dog ikke krav om, at børn, der kører på elektrisk løbehjul, skal være sammen med en voksen. - Promillegrænsen er 0,5 og der er nulgrænse for ulovlige stoffer. Kilde: Rådet for Sikker Trafik

Voldsomt til skade

Erik Elsgaard har fulgt debatten om løbehjulene, som har fået flere kritiske og bekymrede røster med på vejen.

- Vi er meget opmærksomme på løbehjulene, som udgør en risiko i trafikken. Vores bekymring går på, at du er meget udsat, når du kører på løbehjul. Det betyder, at du kan komme voldsomt til skade på dem og være til fare for andre trafikanter eller fodgængere, siger Christian Berthelsen, politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, til Ekstra Bladet.

- Det kan jeg godt forstå, og bekymringen er begrundet, men det må man jo forsøge at få en ordning på - og sørge for at være forsikret ordentligt, siger Erik Elsgaard, som forleden så, hvordan en gruppe 17-18-årige havde 'en fest' på Købmagergade og var i kollisionsfare med en gruppe cyklister.

Dødsulykker i udlandet Mere end 1500 patienter er i USA blevet behandlet for skader som følge af kørsel på el-løbehjul, skriver Ingeniøren. Det viser en opgørelse udarbejdet af forbrugerforeningen Consumer Reports, som har indhentet oplysningerne fra 110 forskellige hospitaler på tværs af 47 amerikanske byer, som havde fået udlejnings-løbehjul. Det reelle tal formodes at være højere. Skaderne omfatter alt fra hjernerystelse til kraniebrud. I Frankrig blev blev fem dræbt og 284 såret på rulleskøjter og løbehjul i 2017. Det har fået bystyret i Paris til at overveje krav om kørekort til el-løbehjul.

Her må hverken køre elektriske løbehjul eller cyklister, men Erik Elsgaard nægter at hidse sig op over forseelserne og bifalder i stedet lette transportmidler, som gør det nemmere at komme hurtigt rundt.

- Det er super. Det var rigtig sjovt, men måske også lidt farligt. Det går stærkt, lyder det fra den begejstrede pensionist, da han har taget et par ture på el-løbehjulet.

Carl Pedersen, 18, Brøndby, studerer på Niels Brock

Foto: Linda Johansen

– Det er sjovt og noget nyt, der skal prøves. Det er overhovedet ikke farligt - ikke mere end en el-cykel.

– Jeg tænker selvfølgelig over egen og andres sikkerhed, når jeg kører.

Ramazan Yilmaz, 18, København, studerer på Niels Brock

Foto: Linda Johansen

– Jeg tænker på min egen sikkerhed, men frem for alt andres. Jeg synes selv, jeg har meget styr på sådan noget og har f.eks. kørt motorcross. Det er skidesjovt at køre på el-løbehjul.

– Jeg kan godt lide det innovative element i f.eks. elektriske løbehjul, og jeg synes, kommunen bør bakke op og sørge for parkerings- og opladningsstationer.

Indtil videre er det kun muligt at leje elektriske løbehjul i københavnsområdet.