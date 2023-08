720 km uden at lade

Fra København til Skagen - uden at lade din bil.

Det kan blive en realitet inden længe.

For det amerikanske bilmærke Cadillac, som er kendt for at transportere kendte til og fra den røde løber, samt køre den amerikanske præsident, Joe Biden, rundt i en ultra-sikker udgave af Cadillacs bil, har netop præsenteret deres nyeste luksus-SUV.

Det skriver Jyllands-Posten.

Og bilen den har alt, hvad hjertet begærer.

Firehjulstræk, firehjulsstyring og noget som de kalder 'crab-walk'.

En funktion, som gør at den kan 'kravle' sidelæns, hvilket burde gøre det lettere at parallelparkere.

Det er en funktion, som virker meget nyttig, hvis du skal køre rundt i den i Københavns gader, for med en længde på 5.7 meter, vil den fylde godt i det københavnske landskab.

Alting er større i USA

Nik og Jay drømmer i 'En dag tilbage' om en bil med 24 tommer alufælge, men for den nye Cadillac er det virkelighed.

Dertil kan du nyde en skærm i bilen, som vil få de fleste danskeres tv til at blegne, for skærmen er intet mindre end 55 tommer. Den fylder altså hele instrumentbrættet. Passagererne på bagsædet skal ikke snydes, for de kan nemlig få gavn af en skærm på 12.6 tommer.

40 højttalere og 360 graders lyd er også en del af bilen, der gør at lyden kan tilpasses en biografoplevelse.

Bagagerummet har plads til 1958 liter efter anden sæderække.

Men bilen kan også hjælpe med de mere praktiske gøremål i hverdagen, for krogen kan trække intet mindre end 3638 kg.

Bilen, der skal trække de 3639 kg, bliver drevet af et batteri på 200 kWh, og yder 750 hestekræfter.

Kan give strøm til dit hus

'Vehicle-to-House'-opladning kalder Cadillac det. Funktionen giver folk muligheden for at tilslutte bilen til huset og levere strøm fra bilen til huset, hvis huset skulle være udsat for strømafbrydelse.

Men til trods for, hvor lækkert det alt sammen lyder, så skal du altså flytte til Guds eget land for at få fingre i den.

For GM, General Motors, som ejer Cadillac, har ikke været i til stede i Europa de seneste år, men det vil de lave om på.

Norge kan se frem til en GM flagshipstore, hvor de kan få brugt nogle af alle deres oliemillioner.

Danmark skulle også være i søgelyset hos GM.