73-årig milliardær og 25-årig playboy-model: Sådan bruger de pengene

Sangeren, der blev verdenskendt på hittet 'American Pie', Don McLean er god for godt 150 millioner dollars svarende til en milliard danske kroner har intet problem med at gøre et godt indhug i formuen for sin nye kæreste Paris Dylan på 25, der er tidligere playboy-model.

Det viser de to glædeligt frem på deres sociale medier, hvor den unge kvinde ofte er klædt i luksusmærker, mens de poserer på hoteller, der kan koste det hvide ud af øjnene.

Jetsetter-parret, der lige nu er på tour rundt i England er sjældent uden hinanden.

De dokumenterer villigt deres dyre rejser, der indtil videre menes at have kostet hele 300.000 dollars svarende til to millioner danske kroner.

- Jeg har skøn kæreste, og hun rejser rundt med mig, fortalte en glad Don McLean til Daily Mail i sidste måned.

Han forklarede at parret allerede har været i 85 byer og skulle til 85 mere, inden året er gået.

- Vi tager alle steder hen sammen. Og hun er så hjælpsom. Hun gør alt det, jeg har brug for. Vi har en god situation kørende, fortalte han.

Skulle arbejde sammen

De to mødtes, da kvinden blev ansat til at styre hans sociale medier i 2016, og kærligheden blomstrede hurtigt.

- Hun var stor fan af mig, og jeg faldt bare for hende, lyder det.

Og den 25-årige er helt enig og fortæller, at hun kunne lide ham lige fra starten af.

Romancen mellem de to startede et par måneder efter, at Don McLean var blevet skilt fra sin anden kone Patrisha Shnier, som han var sammen med i 29 år.

Hun søgte om skilsmisse to måneder efter, at den kendte sanger var blevet anholdt for vold med hende.

Se også: Don McLean skal skilles efter hustruvold

Der er 48 år mellem sangeren og modellen, men det generer dem ikke.

Bruger penge på KÆMPE luksus

Det generer heller ikke parret at bruge mange penge.

På deres rejser bor de på dyre hoteller, der koster mellem 7300 dollars og 15.000 dollars per nat. Et billede på Instagram viser modellen på det eksklusive Gritti Palace i Venedig, hvor en suite kan koste op til 101.000 danske kroner per nat.

Der bliver også brugt penge på at flyve i privatfly og førsteklasse. Intet er for godt eller dyrt til parret.

Derfor kan de også tit spottes på restauranter som La Grenouille i New York City, hvor et måltid oftest koster 172 dollars svarende til 1100 kroner - uden vin.

Håber på ægteskab

Paris Dylan er lige nu uden et job, men hun har næsten 500.000 følgere på Instagram. Hun bruger lige nu mest sine dage på at shoppe.

Og det ikke billige mærker, der ryger i indkøbsposen.

Hun spottes i alt fra Gucci og Hermès til en Birkin Bag, der kan koste mellem 60.000 danske kroner og to millioner.

Parret er endnu ikke gift, men rockstjernen er sikker på, at det vil ske.

- Vi er ikke gift. Ikke endnu. Men jeg håber, at det sker en dag. Jeg tror, det kommer til at ske.

Se også: Kendt sanger nægter at have tævet konen