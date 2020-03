738 coronasmittede er døde på et døgn i Spanien

I Spanien stiger antallet af coronasmittede døde dag for dag, time for time.

På et døgn er der således registreret 738 nye dødsfald blandt de coronasmittede.

Det oplyser det spanske sundhedsministerium onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Dødstallet er steget fra 2696 tirsdag til 3434 onsdag.

I alt er der nu registreret 47.610 coronasmittede i Spanien. Det er en stigning på næsten 8000 i forhold til et døgn tidligere.

Forlod hjælpeløse ældre

Spanien, der har 46 millioner indbyggere, er et af de lande i verden, der er hårdest ramt af coronapandemien. Især Madrid vejer tungt i smittestatistikken.

Alle landets 46 millioner indbyggere er ramt af udgangsforbud, og i hovedstaden Madrid har man været nødt til at tage en skøjtebane i brug som lighus for at følge med de mange dødsfald.

Ifølge BBC har sundhedspersonale derudover forladt deres arbejde på flere plejehjem og efterladt hjælpeløse beboere til coronadøden.

