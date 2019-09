74-årig kvinde føder tvillinger

En 74-årig kvinde fra Indien har født tvillinger. Hun er blandt de ældste kvinder nogensinde til at føde

I Indien har en kvinde på 74 år netop født tvillinger.

Dermed er hun blandt de ældste nogensinde til at føde - og så fødte hun endda to styk.

Det skriver flere medier, heriblandt BBC og Washington Post.

Ifølge Washington Post skulle kvinden, som hedder Mangayamma Yaramati, være 74 år gammel. Mediet har talt med kvindens læge, som fortalte, at hun fremviste en fødselsattest, der kunne verificere den høje alder.

Kvinden oplevede vejrtrækningsproblemer undervejs, mens eller foregik fødslen uden større problemer. Privatfoto.

Kvinden fødte tvillingerne ved hjælp af kejsersnit, som er normal procedure, når den fødende kvinder har nået en høj alder. Både børnene og moderen har det godt.

Mangayamma Yaramatis mand, Sitarama Rajarao, er 82 år gammel, og parret har i mange år forsøgt at få børn uden held. De fortæller ifølge BBC, at de bliver stigmatiseret i deres egen landsby, fordi de aldrig har formået at få børn.

- Vi prøvede mange gange og mødtes med talrige læger.

- Så dette er den lykkeligste tid i mit liv, siger kvinden.

Tvillingerne blev undfanget ved hjælp af kunstig befrugtning, og der blev brugt et æg fra en donor, mens sæden dog kom fra Sitarama Rajarao.

Parret har nu endelig fået de børn, som de i mange år har kæmpet for at få. Privatfoto.

Kvindens læger påstår, at hun med en alder på 74 år er den ældste kvinde nogensinde til at føde, men det kan ikke umiddelbart verificeres, skriver Washington Post.

For tre år siden fødte en anden indisk kvinde, Daljinder Kaur, også et barn, mens hun var i starten af 70'erne.