74-årig skal skilles fra 21-årig kone: Hun var utro med 60-årig

Parret nåede at være gift i tre måneder, inden den 74-årige fangede konen i bad med en anden under optagelser til et program om deres forhold

Det serbiske par har virkelig trukket overskrifter med deres atypiske forhold.

74-årige Milojko Bozic og 21-årige Milijana Bozic nåede at være gift i tre måneder, inden Milojko meddelte, at han ville skilles fra sin unge kone.

Se også: 21-årig kvinde viser kærlighed til 74-årig forlovet: Vil have sex på tv

Det sker efter, at han fangede hende kysse med en 60-årig mand i badet i deres fælles hjem.

Hele den uheldige hændelse udspillede sig på kameraer til det serbiske program 'Couples' (par red.), der følger forskellige par i Serbien.

Det var da heller ikke en afslappet reaktion, der kom fra den ældre ægtemand. I programmet ser manden ham fortælle konen, at hun gå i bad med alle dem hun vil, fordi han er ligeglad.

Miljana har ikke udtalt, om hun nu vil begynde et forhold til den 60-årige. Foto: Instagram

Skilsmisse på dagsordenen

Efter trekantsdramaet måtte Milojko forlade programmet, fordi ophidselsen havde givet ham problemer med hjertet.

Efterfølgende har han kontaktet en advokat.

Det fortæller en producer på showet til det britiske medie Mirror og flere lokale medier i Serbien.

- Han har haft det svært med skilsmissen fra Miljana, og det er derfor, at vi som produktion har været nødt til at reagere. Vi tog ud af villaen og på hospitalet. Han fik hjælp med det samme, og vi fik fortalt, at han havde været under stort pres, efter han havde set hændelsen (mellem Miljana og den 60-årige red.).

Planen er nu, at parret skal skilles efter ønske fra Milojko Bozic.