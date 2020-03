743 coronasmittede døde i Italien det seneste døgn

Det seneste døgn har 743 personer, der var smittet med ny coronavirus, mistet livet i Italien.

Det viser den seneste opgørelse.

Dødstallet i Italien er dermed oppe på 6820, og Italien fortsætter med at være det land i verden, der er hårdest ramt af covid-19-pandemien.

I regionen Lombardiet, der er hårdest ramt af virussen, har 4178 mennesker nu mistet livet. Der bor i alt omkring ti millioner i regionen.

Knap 70.000 mennesker er konstateret smittet med virussen i Italien, men ligesom i blandt andet Danmark formoder man, at der er et stort mørketal, så det reelle antal smittede er langt højere.

Overalt i Italien har man på grund af udbruddet indført strikse udgangsforbud, der betyder, at man kun må gå ud for at foretage strengt nødvendige gerninger så som dagligvareindkøb.