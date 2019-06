75-år efter henrettelse af modstandsfolk: - Det skal ikke glemmes

Som en skarp kontrast til den dystre begivenhed for præcis 75 år siden skinnede solen fra en skyfri himmel, mens fuglene kvidrede og en duft af frisklavet æggekage bredte sig fra køkkenet på Hvidsten Kro.

Her deltog Dronning Margrete lørdag i mindehøjtideligheden for henrettelsen af otte medlemmer af Hvidstensgruppen. Da hun ankom fik en overrakt en buket blomster af 13-årige Nicoline Kjul Fiil Paetc.

Nicoline er datter af værtsparret på kroen, Søren og Christina Fiil, og altså tipoldebarn af Marius og Gudrun Fiil.

Marius og Gudrun Fiils tipoldebarn Nicoline Kjul Fiil Paetc, 13, stod klar med blomster til dronningen. Foto: René Schütze

Også skuespiller Bodil Jørgensen, der netop spillede Gudrun i filmen om Hvidstengruppen, var med til frokosten med majestæten. Hun forsvandt dog på et tidspunkt ud i kroens køkken i stedet for at tage plads i de fine stuer.

- Man har det bedre ude i et køkken på sådan en dag. Jeg havner altid i et køkken, grinede hun, da hun blev vist ind i krostuen i stedet.

Bodil Jørgensen er i øvrigt klar til at gentage sin rolle fra succes-filmen, der blev set af 800.000. ’Hvidstengruppen – De efterladte’ er titlen på den nye film, der handler om, hvor svært det var at komme videre på egnen efter henrettelserne.

Hovedforfatter er ligesom i den første film Thorvald Lervad, og instruktionen er igen lagt i hænderne på Anne-Grethe Bjarup Riis.

Optagelserne er planlagt til april og maj 2020, mens premieren bliver i 2021.

Bodil Jørgensen skal være med i en to'er til filmen Hvidstensgruppen. Foto: René Schütze

Efter frokosten lørdag blev gæsterne kørt de 190 meter fra kroen til Mindelunden, mens dronningen derimod tog turen til fods.

Her blev der lagt kranse ved mindestenen over de otte modstandsfolk, før majestæten igen satte sig ind på bagsædet af sin Bentley.

74 år siden befrielsen - fem fascinerende artikler om besættelsen

--------- SPLIT ELEMENT ---------

- Jeg får kuldegysninger, hver gang jeg cykler forbi

På vejen foran den historiske Hvidsten Kro stod godt 50 borgere for at følge med i højtideligheden og få et glimt af Dronning Margrethe.

Et enkelt par skilte sig ud i mængden af tilskuere, da de havde lycra, hjelm og cykelsko på.

- Vi er cyklet hertil fra Hobro, vi har jo kun 25 kilometer herud, så vi har taget kaffe med for at gøre en tur ud af det her i det gode vejr, fortalte Lars Nielsen, 63.

Lars Nielsen, 63, og Karen Hansen, 66, cyklede fra Hobro til Hvidsted for at overvære mindehøjtideligheden. Foto: René Schütze

Han er bidt af cykelsporten og har fået sin bedre halvdel, Karen Hansen, 66, op på jernhesten også. Sammen cykler de tit forbi Hvidstensgruppens berømte tilholdssted.

- Det er vigtigt at mindes dem, for det skal ikke glemmes. Især nu hvor der sker lignende ting hver eneste dag ude i verden, sagde Karen.

De to cyklister mindes dog ikke kun den ene gang om året, men også når de ellers kommer forbi.

- Jeg får kuldegysninger, hver gang jeg cykler forbi, sagde Lars.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kommer langvejs fra for at se Dronningen

Mens Dronning Margrethe spiste æggekage inde på Hvidsten Kro tog flere tilskuere opstilling foran Mindelunden.

En af dem, der sikrede sig en god plads i forreste række, var 9-årige Smilla Aviaaja Nedergaard Christensen fra Pandrup i Nordjylland.

- Vi er her for at dronningen. Jeg synes, hun er lidt spændende, og det er spændende at se, hvad hun laver, fortalte Smilla.

Smilla Aviaaja Nedergaard Christensen, ni, ventede pænt i halvanden time for at få et ekstra glimt af dronningen. Foto: René Schütze

I første omgang fik hun kun et kort glimt af majestæten, og derfor gik hun sammen med sin far direkte fra kroen til Mindelunden for at give det et skud igen.

- Det var en lille smule svært at se, men jeg så hende i hvert fald lidt. Jeg kan godt vente, så sidder vi bare og snakker lidt og sådan. Det er hyggeligt, sagde hun.

På trods af interessen for de kongelige, vil Smilla ikke være prinsesse, når hun bliver stor.

- Nej. Jeg skal være dyrlæge.

Solgte 800.000 billetter: Dansk succes-film får en 2'er