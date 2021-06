75 personer gennem på 45 minutter: - Det lyder lidt skørt

Venstre mener, at man bør nedskalere for testkapaciteten, og derfor er Esktra Bladet taget til et testcenter på Nørrebro for at se, hvor travlt der er - eller det modsatte

75 personer i løbet af 45 minutter.

Det var, hvad Ekstra Bladet torsdag omkring middagstid observerede ved hovedindgangen ved pcr-testcenteret ved Vingelodden på Nørrebro i København.

Justitsminister Nick Hækkerup valgte tidligere på ugen at opretholde den nuværende kapacitet på 200.000 daglige pcr-tests, selvom tallene viser, at cirka 70.000 bliver tester dagligt. Derfor er Ekstra Bladet taget ud til et testcenter for at tage temperaturen.

Hovedindgangen er den mest brugte indgang til testcentret på Nørrebro, men det er også muligt for cyklister og gående at tilgå testcenteret fra en anden vej.

Her fortæller vagterne, at de har mere travlt end normalt, da der efter Danmarks EM-kamp mod Rusland er konstateret et smitte tilfælde med den mere smitsomme coronavariant Delta fra Indien.

Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrede derfor 4000 personer, der havde overværet den danske 4-1-sejr, til at lade sig PCR-teste efter kampen.

Samtidig fortæller vagterne, at travlheden ved testcenteret variere alt afhængigt af tiden på dagen.

Den anden indgang til testcenteret på Vingeloden. Foto: Emil Agerskov

- Det lyder lidt skørt

Foran testcenteret møder Ekstra Bladet Peter Christian Lind, der netop har fået taget en PCR-test. Der var en meget lille kø, da han skulle ind, så han var hurtigt gennem testcenteret.

- Vi har i Danmark en testkapacitet på 200.00 pcr-test om dagen, men der bliver testet omkring 60.000 og 70.000 om dagen. Hvordan lyder det?

- Det lyder lidt skørt. Specielt, når alle efterhånden bliver vaccineret. Så er der ikke så mange, der skal bruge testene længere, siger Peter Christian Lind.

Det er første gang siden marts, at han bliver pcr-testet, og det er der en helt særlig grund til.

- Jeg skal til Amsterdam, og der skal jeg bruge sådan en (pcr-test red.). Jeg skal ned og se fodbold, siger han med et stort smil og henviser til Danmarks kommende EM-kamp, der bliver spillet i Amsterdam på lørdag.