7500 personer med leverskadende virus kan se frem til behandling

Flere tusinde personer med kronisk hepatitis c kan sandsynligvis se frem til at få behandling efter en ny anbefaling fra Medicinråd.

Tidligere har behandlingen været forbeholdt patienter, hvor tilstanden udviklede sig til en akut fare i forbindelse med følgesygdomme.

Andre har fået konstateret, at de har virusset HCV, som giver kronisk leversygdom, uden at få behandling umiddelbart. Man kan have kronisk hepatitis c i mange år, før sygdommen bliver alvorligt truende.

Ifølge Leverforeningen er det et kæmpe skridt frem, at behandlingen bliver tilgængelig for alle med kronisk hepatitis c.

Tidligere har behandlingen af den kroniske sygdom været betragtet som dyr. Men de seneste år er der sket en udvikling på område, forklarer formand for Leverforeningen, Lone McColaugh.

Dels er behandlingen blev billigere, dels har den vist sig meget effektiv, siger hun.

- Min mand fik behandlingen. Og han er kureret, så jeg har et levende eksempel på det gående derhjemme, siger hun.

I første omgang er sundhedsvæsnet bekendt med 7500 personer, der kan få behandling som følge Medicinrådets anbefaling. Men det estimeres, at der er endnu flere, som er smittede, men som ikke er klar over det. Tidligere har estimatet været, at der er 17.000 i Danmark.

- Nu skal vi finde ud af, hvordan vi finder de mennesker, som skal have den medicin, ud over de personer, som allerede er i systemet, siger Lone McColaugh.

Hepatitis c smitter oftest gennem blod. Stofmisbrugere udgør ifølge hjemmesiden www.sundhed.dk omkring to ud af tre smittede. Hepatitis c kan også overføres ved eksempelvis sex.

Lone McColaugh forklarer, at Leverforeningen derfor nu skal sætte sig ned og finde ud af, hvilke sociale tilbud der med fordel kan involveres i at opspore smittede.

Anbefalingen gælder fra 1. november. Formelt er det ikke Medicinrådet, der afgør, hvilken behandling der gives. Det er op til regionerne at følge Medicinrådets anbefalinger.