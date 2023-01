753 mink ankommer lørdag til nordvestjysk gård

Det bliver en lejet minkfarm i Thyholm i Nordvestjylland, der lørdag tager imod de første mink i Danmark, siden erhvervet blev lukket på grund af corona.

Det oplyser Irene Søndergård fra Søndergård Mink i en pressemeddelelse torsdag aften.

Lørdag modtager hun til en lejet minkfarm i Thyholm 604 tæver og 149 hanner af dansk afstamning. De pågældende mink kommer fra Norge.

- Jeg glæder mig til at have mink igen. Det var et spændende erhverv, og det skal prøves, om det kan lade sig gøre at genoplive erhvervet om end i meget mindre målestok. Jeg må afprøve det, og så må vi se hvordan det går, siger Irene Søndergård i pressemeddelelsen.

Om 1-2 uger ankommer yderligere 1000 tæver og 200 hanner til Søndergård Mink fra Spanien.

De er af typerne Hvide, Pearl, Palomino, Silverblue og Silvercross.

13 minkavlere har søgt om dvalekompensation, der gør det muligt at vende tilbage til erhvervet.

De må dog sande, at det i første omgang skal genopbygges i langt mindre skala, end man tidligere har været vant til.

Mellem jul og nytår har avlerne holdt møde med Fødevarestyrelsen om det forestående testsystem, som skal sikre, at minkfarmene ikke rammes af et coronaudbrud.

På mødet har avlerne aftalt med styrelsen, at de gerne vil hjælpe til, når dyrene skal testes. Ellers har styrelsen hidtil selv stået for det praktiske arbejde.

Muteret coronavirus var årsag til, at den daværende S-regering besluttede, at alle mink skulle aflives i november 2020.

Der følger en række konkrete krav og anbefalinger til erhvervet for at minimere risikoen for smitte i en besætning.

Minkavleren skal blandt andet have en smittebeskyttelsesplan om brug af værnemidler og skift af tøj og fodtøj.