760 nye smittede med coronavirus

I løbet af det seneste døgn er 760 personer registreret smittet med covid-19.

Det viser dagens opgørelse fra Statens Serum Institut.

Det er det hidtil højeste antal smittede, der er registreret på et enkelt døgn. Den hidtidige 'rekord' er fra 25. september, hvor 678 blev registreret smittet i løbet af et døgn.

Tallet skal dog stadig ses i forhold til situationen i foråret, hvor langt færre blev testet. Det er derfor muligt, at det daglige antal smittede var højere dengang.

Af dagens tal fremgår det i øvrigt, at der har været fire nye dødsfald det seneste døgn, så der nu i alt er 694 personer med covid-19, der er afgået ved døden.

Antallet af indlæggelser er steget med to til 124. Af dem er 17 på intensivafdeling og 12 er i respirator.

Torsdag morgen lød det fra sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, at stigningen af smittede med coronavirus i Danmark skal bremse op i løbet af to-tre dage, og ellers vil regeringen indføre nye restriktioner.

Den samme melding kom efterfølgende fra statsminister Mette Frederiksen, der på Facebook gav udtryk for, at hun 'i stigende grad er bekymret' over smitteudbredningen i Europa.

Den seneste registrering af smittede er altså dårligt nyt i den kontekst, idet der altså nu er risiko for nye restriktioner i Danmark.

Ekstra Bladet talte tidligere torsdag med professor i virologi Allan Randrup Thomsen, der mener, at man bør sætte det nuværende forsamlingsforbud på 50 personer yderligere ned og indføre krav om mundbind flere steder.

