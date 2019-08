7700 kroner for etværelses studiebolig

Har du penge, så kan du få, men har du ingen, så må du gå, lyder devisen.

Med lidt over 5000 kroner i SU er det derfor begrænset, hvad man som studerende kan få af tag over hovedet.

Og skulle man stile efter at få bolig i det nye Nordbro-tårn beliggende i udkanten af Nørrebro-kvarteret i København, skal der lidt flere penge op ad lommen.

For her ligger prisen på de ledige studieboliger fra 7695 kroner eksklusive forbrug for en etværelses på 49 kvadratmeter samt 8995 kroner for en toværelses.

Det skriver netavisen Mit Nørrebro.

Danica Ejendomme, der står bag Nordbro, oplyser dog til Ekstra Bladet, at etværelses-lejlighederne er tiltænkt par, hvilket også er den primære brug af dem.

Priserne møder dog alligevel kritik fra lokaludvalget.

- Den (prisen. red) er jo noget helt andet end den pris på omkring 3500 kroner i månedlig husleje, vi i lokaludvalget blev præsenteret for i planlægningsfase. Nu er det blevet en meget dyr løsning for folk uden penge, siger Mogens 'Mugge' Pedersen, der er formand for Nørrebro Lokaludvalg, til netavisen.

Ifølge formanden skulle København have mere fokus på kollegier:

- Hvis det stod til mig, skulle vi bygge nogle flere kollegier. Jeg er træt af dyre ungdomsboliger og vil ikke have flere af dem her på Nørrebro, siger Mogens Pedersen

Hos Dansk Byggeri meldes der om et akut behov for 8400 studieboliger i hovedstaden.

Kom for sent i gang

Bygherren for Nordbro-tårnet hedder Danica Ejendomme. Og stod det til projektudviklingsdirektør i firmaet, ville de da også gerne udleje studieboligerne billigere.

- Det kan da godt være, at prisen er årsagen til, at de ikke er revet væk. Men projektet har udviklet sig siden den første planlægningsfase. Og så har den almindelige prisudvikling også spillet ind, siger Klaus Gorm Hansen, der er projektudviklingsdirektør.

Han er på nuværende tidspunkt ikke nervøs for at få udlejet de resterende cirka 50 studieboliger:

- At der stadig er lejligheder ledige, skyldes primært, at vi kom lidt sent i gang med udlejningen. Der var bl.a. noget markedsføringsmateriale, vi skulle have klarhed over, så vi kom hen til juni, før vi begyndte at leje studielejlighederne i tårnet ud, fortæller han.

Foruden tårnet er der en stribe mindre bygninger i Nordbro-komplekset, som er en anelse billigere, og hvor alle 400 studieværelser er lejet ud.