771 nye smittede med corona

Ifølge Statens Serum Instituts daglige opdatering er 196 personer mandag indlagt i Danmark med sygdommen covid-19. Det er det højeste antal indlagte med covid-19 siden 11. maj.

Derudover har Statens Serum Institut registreret yderligere 771 smittetilfælde med coronavirus i Danmark siden seneste opdatering.

Det tal skal ses i relation til, at der er testet færre end de foregående dage.

Der er siden søndagens opdatering foretaget 56.131 prøver. 16.165 af de prøver var fra personer, som ikke har været testet før.

Thorkild Sørensen, professor i epidemiologi ved Københavns Universitet, vurderer, at der stadig ikke har været det ønskede fald i smittetallene.

- Der er ikke tvivl om, at epidemien stadig er i fuld sving, og vi ikke rigtig har set det fald, som vi ønsker os, efter de seneste restriktioner.

- Så spørgsmålet er, om der basis for yderligere restriktioner. Men det kommer an på de kommende dages udvikling, siger Thorkild Sørensen.

Han bider mærke i, at selv om smittetallene har været faldende igen, så stiger antallet af indlagte.

- Det er specielt bekymrende, at der er sket en stigning i indlæggelser. Indlæggelserne er en meget vigtig faktor, som vi gerne skulle se falde som konsekvens af de faldende smittetal.

- Men der er problemet jo, at der går noget tid, fra man ser ændringer i smittetal, til man ser ændringer i indlæggelser.

- Så vi kan håbe på, at tendensen, til at smittetallene ikke stiger så kraftigt mere, også vil vise sig i, at indlæggelseshyppigheden falder, siger han.

De danske sundhedsmyndigheder har desuden konstateret yderligere fire dødsfald med corona, hvilket bringer det samlede antal op på 747.