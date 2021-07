772 personer er smittet med corona - endnu en er død

Det seneste døgn er 772 personer i Danmark blevet testet positive for corona.

Det fremgår af den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI) mandag.

Ifølge Christian Wamberg, der er overlæge på intensiv afdeling på Bispebjerg Hospital, er epidemien i Danmark helt stabil.

- Vi har godt styr på epidemien i Danmark. Det må vi håbe, vi kan blive ved med. Det kræver, at vi har en fornuftig vaccinetilslutning, hvilket vi har. Så det skal nok gå alt sammen, siger han.

De 772 smittetilfælde er fundet blandt 59.822 PCR-prøver. Det er de prøver, hvor man bliver podet i svælget.

Andelen af positive test i forhold til det samlede antal foretagne prøver er 1,29 procent. Det er den højeste positivprocent i små to uger.

Tallet skal dog ses i sammenhæng med, at der er lavet betydeligt færre PCR-prøver. De 59.822 PCR-prøver er det hidtil laveste antal prøver på et døgn i juli og det laveste siden 21. juni, hvor der blev foretaget 56.270 PCR-prøver.

Det seneste døgn er der også blevet foretaget 118.774 lyntest, der er de test, hvor man bliver podet i næsen. Positive resultater fra disse test fremgår ikke af SSI's daglige opgørelse, da resultaterne er forbundet med usikkerhed.

Ifølge Christian Wamberg er der ikke nogen grund til at være bekymret for, at epidemien løber ud af kontrol. Men der er alligevel nogle ting, vi skal holde øje med.

- Det eneste at være lidt bekymret for er, hvis de unge løber ind i en ordentlig omgang smitte til efteråret.

- Og så skal vi holde øje med, hvad vi får taget med hjem af smitte fra rejser til udlandet, siger han.

På landets hospitaler er der nu indlagt 60 patienter med coronavirus. Af dem er 10 på intensiv, og 6 får hjælp af en respirator.

Der er registeret et dødsfald blandt coronasmittede det seneste døgn. Det er det første dødsfald hos en coronasmittet i over en uge.

Med det nye dødsfald er der nu 2543 borgere i Danmark, som er døde, mens de har været smittet med coronavirusset.

I vaccinationsindsatsen er der det seneste døgn uddelt yderligere små 50.000 doser med coronavaccine.

Det betyder, at 4.098.644 personer nu har påbegyndt vaccination. Det svarer til 70 procent af den samlede befolkning.

Samtidig er 2.971.433 personer færdigvaccinerede. Det svarer til 50,8 procent af befolkningen.