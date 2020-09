78 læger angriber Trumps nye corona-ekspert

78 af USA's førende og mest anerkendte læger tager nu skarpt afstand fra den læge, som præsident Donald Trump har indsat i den særlige gruppe i Det Hvide Hus, der skal bekæmpe coronaen.

Lægerne, som blandt andet kommer fra Stanford Medical School, beskylder lægen Scott Atlas for at fremsætte usandheder. Og de sår direkte tvivl om hans moral og videnskabelige evner.

De 78 læger skriver i et åbent brev om Scott Atlas:

- Mange af hans meninger og udtalelser står i direkte modstrid med den etablerede videnskab og undergraver sundhedsmyndighederne og videnskaben, som danner baggrund for en effektiv sundhedspolitik.

Moralsk ansvar

Lægerne skriver i brevet, at de føler et moralsk ansvar for at stå frem med deres viden.

Scott Atlas er og har aldrig været ekspert i virus og smitsomme sygdomme. Han er derimod ekspert i at tolke røntgenfotos og scanninger.

Alligevel er lægen blevet placeret i Donald Trumps førende ekspert-gruppe - angiveligt fordi han er mere på linje med præsidenten i corona-bekæmpelsen end den ellers så populære smitteekspert Anthony Fauci, som flere gange har været uenig med Trumps strategi.

De 78 læger skriver også:

- Hvis videnskaben ikke følges eller med vilje bliver fremstillet på en fejlagtig måde, vil det medføre en enorm skade, som kunne være undgået.

Ingen kommentar

Scott Atlas har ikke selv kommenteret kritikken af ham endnu. Han var selv ansat på Stanford fra 1998 til 2012.

Donald Trump er i forvejen hårdt presset, efter at han i nogle interviews har erkendt, at han løj om coronaens farlighed i begyndelsen af epidemien. Det skete for at undgå at sprede panik.

Demokraternes præsidentkandidat Joe Biden har da også indledt et angreb på Donald Trump, som han kalder en løgner.