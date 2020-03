793 coronasmittede er døde i Italien på 24 timer

På bare et døgn har 793 coronasmittede mistet livet i Italien.

Det viser officielle tal lørdag, skriver det italienske medie Ill Gazzettino og den britiske tv-station BBC.

I Italien er mere end 53.500 konstateret smittet med corona. I alt 4825 mennesker har mistet livet.

Torsdag overhalede Italien Kina som det land i verden, hvor flest er smittet af corona, og de voldsomme tabstal fortsætter med uforandret styrke. Særligt den norditalienske region Lombardiet er hårdt ramt.

Blandt de første smittede er lidt over 6000 erklæret raske igen.

13 døde i Danmark

I Danmark er 1326 personer smittet med coronavirus. Det er en stigning på 71 personer siden fredag.

13 coronasmittede har mistet livet i Danmark.

Det viser tal fra Statens Serum Institut, der blev offentliggjort lørdag eftermiddag.

206 personer er indlagt som følge af virusen. Heraf ligger 35 personer i respirator.

Siden 27. februar er 11.657 personer blevet testet for coronavirus i Danmark.

580.000 risikerer at blive smittet i Danmark

Ifølge Sundhedsstyrelsen risikerer op mod 580.000 danskere at blive smittet i første bølge i løbet af foråret.

Ud af den gruppe er vurderingen, at 11.200 vil være så syge, at de har brug for at blive indlagt, og 2800 vil have brug for intensiv behandling. Det vil dog ikke være på samme tid, men over en periode.