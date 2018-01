8-årige Liam faldt af cyklen og fik jord i såret - få dage senere opgav lægerne at redde ham

Det endte fatalt for otte-årige Liam Flanagan fra byen Pilot Rock i den amerikanske stat Oregon, efter han lørdag den 13. januar væltede på sin cykel.

I faldet skar den livsglade dreng sit lår, da det ramte styret, og han måtte på hospitalet for at blive syet. Skaden blev hurtigt slået hen som én af dem, der hyppigt kan hænde for otte-årige børn. Det skriver East Oregonian.

Men få dage efter sit styrt begyndte den unge amerikaner at klage over en voldsom smerte i området omkring lysken. Hans mor og stedfar, Sara Hebard og Scott Hinkle, fik hurtigt en fornemmelse af, at noget ikke var, som det skulle være, og da stedfaren kiggede efter, ringede alarmklokkerne for alvor.

- Det var lillarødt og koldblods-lignende, beskriver Scott Hinkle.

Bakterie i jord

Liam Flanagan blev hastet tilbage på hospitalet, og her stod det inden længe klart, at han var blevet inficeret af en kødædende bakterie ved navn necrotizing facititis, som formentlig var kommet ind gennem jord, som han fik i sit sår ved cykelstyrtet.

Scott Hinkle og Sara Hebard mistede deres søn efter en kort og voldsom kamp mod en kødædende bakterie. Foto: AP

Efter den grusomme opdagelse blev Liam Flanagan transporteret til et hospital i Portland, hvor lægerne gjorde alt, hvad de kunne, for at redde hans liv. Det betød, at de var nødt til at skære flere af drengens lemmer af i forsøget på at bekæmpe den dødelige bakterie.

- De skar ham nærmest op stykke for stykke. Næsten hele hans højre side var væk. De blev ved med at skære og håbe. Skære og håbe, siger Scott Hinkle til den lokale avis.

En lysende solstråle

Til sidst kunne lægerne på børnehospitalet i Portland ikke gøre mere, og den unge dreng blev ført videre til endnu et hospital, hvor et nyt hold læger stod klar til at prøve at redde ham. Men Liam Flanagan døde samme aften.

Sara Hebard ønsker nu at advare andre forældre om den farlige bakterie. Foto: AP

Nu mindes drengens sørgende mor og stedfar den otte-årige dreng og fæstner minderne ved det mod, han udviste ved det intense hospitalsforløb, hvor han havde overskud nok til at grine, fortælle vittigheder og Facetime med sine venner, mens han lå i sin sygeseng helt koblet op til et væld af elektroder, monitorer og kabler.

- Han var en lysende solstråle. Han elskede alle, og alle elskede ham. Han var en af den slags mennesker, som kunne komme ind i et rum og tiltrække alles opmærksomhed, fortæller hans mor, Sara Hebard. Hun fortæller nu sin historie for at gøre andre forældre opmærksomme på den farlige bakterie, og opfordrer alle til at søge lægehjælp lige med det samme, hvis et barn begynder at klage over smerter i samme stil.

Lokalområdet har nu startet en indsamling for at hjælpe familien med at betale for hospitals- og begravelsesudgifter.