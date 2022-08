80-årig butiksejer skød røver: - Jeg var nødt til det

- Han skød min arm af, han skød min arm af!!

Sådan lyder det i panik fra en bevæbnet røver, efter han i et mislykkedes forsøg prøvede at røve en lokal butik i Californien.

Ejeren af butikken skød nemlig tilbage, og ramte røveren i armen.

Var nødt til det

Den 80-årige ejer af butikken havde kort før røveriet set, at en bevæbnet mand var på vej ind i butikken og havde fundet sin shotgun frem.

- Jeg gjorde bare, hvad jeg var nødt til at gøre for at beskytte mine ansatte, mine kunder og mig selv, siger butiksejeren til CNN, der tilfældigvis lige i de sekunder røveriet varede, var selv i butikken.

Den sårede røver blev senere anholdt af politiet på et hospital, hvor han var i behandling for sit skudsår i armen.

De tre andre blev også anholdt kort efter og bragt til et nærliggende fængsel.