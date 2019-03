80-årig læge far til 48 børn: Brugte sin egen sæd

En amerikansk fertilitetslæge har indrømmet, at han gennem flere år har brugt sin egen sæd til at befrugte sine patienter med

Gennem 1970' erne og 1980'erne henvendte mange par sig til fertilitetslægen Donald Cline i den amerikanske stat Indiana, fordi de havde svært ved at få børn.

Når parrene henvendte sig til Donald Cline's klinik i storbyen Indianapolis for at få hjælp til at få børn, blev kvinderne insemineret med sæd fra anonyme donorer. Det troede de i hvert fald.

Men det var langtfra tilfældet. Donald Cline benyttede sig nemlig adskillige gange af sin egen sæd til at befrugte kvinderne. Og det skete uden tilladelse fra kvinderne. I dag er det fastslået, at den aldrende læge sammenlagt har 48 børn, der i dag alle sammen er voksne.

Og der kan sagtens dukke flere op.

Det skriver flere medier, heriblandt The Atlantic og The Mirror

Den 80-årige fertilitetslæge Donald Cline befrugtede adskillige kvinder på sin klinik med sin egen sæd. Foto: Ritzau Scanpix

Den i dag 80-årige tidligere læge har selv indrømmet, at han gennem flere år i 1970' erne og 1980' erne befrugtede adskillige kvinder med sin egen sperm.

Den utrolige sag blev afsløret for tre et halvt år siden, da lægens blodtype pludselig dukkede op adskillige gange i et dna-register. Og ved hvert tilfælde konstaterede man, at moderen i forbindelse med sagerne i dna-registret altid havde været en af Donald Clines patienter. Og så var det jo bare at lægge to og to sammen for at finde ud af, at han har benyttet sin egen sæd for at befrugte de mange kvinder.

Dengang regnede man med, at Donald Cline angiveligt var far til cirka 20 børn. Men nu er tallet altså oppe på 48 børn.

Et af disse børn, der for nylig har fundet ud af, at Donald Cline er hendes far, er den 33-årige Heather Woock, der sammen med flere andre af børnene har talt ud i en stor reportage om sagen i The Atlantic.

Den 33-årige Heather Woock er en af lægens mange børn. Her ses Heather sammen med sin ægtemand og sin hund. Privatfoto

Her forklarer Heather Woock, at hun blev kontaktet af en fremmed person i august 2017, der hævdede at være hendes halvsøskende. Men dengang troede hun ikke på det. Heather Woock undrede sig dog over, at personen havde nævnt lægen Donald Cline, som hendes mor havde opsøgt i forbindelse med fertilitetsbehandling, før hun selv blev født.

Heather Woocks mor fortalte, at hun ikke skulle bekymre sig om det, og hun lod derfor sagen ligge. Men den fremmede blev ved med at sende hende beskeder om sagen. Og efterhånden blev hun kontaktet af mange andre personer, der også hævdede, at de var hendes halvsøskende.

Alle personerne havde opsporet Heather på Facebook via hendes brugernavn på hjemmesiden Ancestry,com, som hun oprettede, da hendes ægtemand gav hende en dna-test i julegave.

Hendes forældre havde for mere end 33 år siden kontaktet Donald Cline, så hendes mor kunne blive befrugtet med sæd fra en anonym donor. De havde ingen anelse om, at det var lægen selv, der havde brugt sin egen sæd til formålet.

Dna-test fra hjemmesider som Ancestry.com og 23andMe har siden bekræftet, at Donald Cline er far til 48 børn. Men nummeret kan være meget højere, når man tænker på, at det ikke er alle, der bare lige går hen og får taget en dna-test.

Mange af de børn, der har fundet ud af, at Donald Cline er deres far, har skabt et fælleskab på Facebook. Og de mødes også en gang i mellem for at se hinanden og tale om deres usædvanlige fællesskab.

Den 80-årige læge er imidlertid sluppet for straf i forbindelse med sine handlinger. I staten Inidiana findes der nemlig ikke nogen lov, der forbyder lægens handlinger. Derfor slipper han for fængselsstraf, hvilket har gjort mange af hans kvindelige ofre meget vrede.