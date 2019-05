80-årig Poul løb maraton: - Jeg var lidt doven

På fem timer 33 minutter og 34 sekunder klarede vejlenseren Poul Bachmann Madsen søndagens 'Telenor Copenhagen Marathon'.

Med sine 80 år var Poul løbets ældste deltager, og han indrømmer, at han var lidt 'doven' og luntede de sidste 12 kilometer.

- Jeg er lidt flov over at sige det, men jeg var lidt doven, for da jeg havde passeret 30 kilometer, tænkte jeg, at jeg også skulle løbe tirsdag, så der var ingen grund til at besvære mig, lød det kækt fra løberen, der i stedet nød synet af arkitektturen og de andre løbere.

Maratonløb er ikke nyt for Poul Bachmann Madsen. Faktisk er det hans 20. år som langdistanceløber, og dette løb var nummer 87. Han har været i Berlin og Hamborg flere gange, og han er nu oppe på ti stykker i København, som han særligt holder af.

- Det er meget godt tilrettelagt med vanddepoter, og så er alle de frivillige glade og smiler, lyder forklaringen.

Den høje alder er ingen hindring, for maratonløb handler mest om at forberede sig mentalt, fortæller han.

Poul Bachmann Madsen på Sønder Boulevard i sin grønne Vejle trøje.

Til dagligt arbejder Poul Bachmann Madsen i sit eget firma, hvor han rådgiver virksomheder i deres sprogbrug. Den store passion for løb giver han videre som træner for et løbehold for alle aldersgrupper i Vejle.

- Min mission i min alder er at give erfaring og viden videre, siger han.

Poul Bachmann Madsen er intet mindre end regerende danmarksmester i aldersgruppen 75-80, som han vandt i Odense sidste år. Til september skal han deltage igen, men nu i aldersgruppen 80-85-årige, hvor der ifølge Poul er skrap konkurrence - også selvom han var den ældste til maratonet søndag.

Den sene start på maratonløberiet skyldes, at han brækkede benet to gange til fodbold. I tiden efter gik han og talte om, at han ville løbe maraton. De fem døtre forærede ham hele udstyret med den klare besked om, at nu ville de ikke høre mere snak.

Poul Bachmann Madsen vandt sidste år DM i sin aldersgruppe i Odense, hvor billedet er fra.

Rød tuborg og kødsovs

Efter et maratonløb er der særligt én ting, som Poul nyder.

- En rød tuborg skal der til. Det hænger ved fra 70'erne, hvor det var et hit sammen med skibberlabskovs, lyder det muntert.

I den første time efter løbet er immunforsvaret dog helt nede, og så er det vigtigt at få fyldt depoterne op med kulhydrater og proteiner.

- Der står porten fuldstændig åben, siger Poul Bachmann Madsen, der selv fik tagliatelli - båndspaghetti - med kødsovs.

Og på falderebet vil Poul gerne øse lidt af sin viden til mulige kommende løbere.

- Hvis man løber sådan, at man dagen efter har ømme muskler, så er man galt på den. Muskelmassen kan man nemt opbygge ved at løbe kontinuerligt. Men amatørerne glemmer, at scener og knogler er langsommere til at bygge sig stærkere. Derfor skal man bygge op over tid, ellers bliver man skadet, lyder rådet.

