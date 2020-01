80-årig scorer ung egypter: - Han er ikke ude efter mine penge

At blive pensionist er ikke ensbetydende med, at livet er forbi - således heller ikke kærlighedslivet.

80-årige Iris Jones flyver da også rundt på en lyserød sky for tiden.

Hun har nemlig forelsket sig i den 35-årige egypter Mohamed Ahmed Irbriham.

Selvom de kun har mødt hinanden en enkelt gang, er planen, at de skal giftes i den nære fremtid. I kærlighedens navn.

- Hvis han vil gifte sig med mig på grund af pengene, vil han blive svært skuffet, for jeg har kun min pension, siger Iris Jones til Mirror Sunday i et eksklusivt interview.

Mødtes på nettet

Til hverdag bor hun i Weston-super-Mare i England i en lejlighed til en værdi af knap to millioner kroner.

Hun er nu i gang med at spare op til en ny tur til Egypten, siden hun besøgte sin 'prins' i november sidste år.

De to traf oprindeligt hinanden på Facebook sidste sommer i en gruppe for ateister.

- Jeg spurgte ham: 'hvad vil du med en gammel dame som mig? Du har aldrig mødt, rørt, eller set mig i øjnene', fortæller Iris:

- Men han sagde bare, at jeg var en vidunderlig og charmerende dame. Og med tiden begyndte jeg at føle det samme for ham.

Den tidligere rengøringsdame erkender, at der ikke gik ret lang tid, før de blev intime, da de endelig stod ansigt til ansigt.

- Det var fantastisk. Jeg følte mig næsten som en jomfru igen, siger hun.

Det forelskede par. Foto: Iris Jones

Ingen grænser

Ifølge Mirror Sunday måtte Mohamed opgive sit job, så han havde tid, da han fik besøg af Iris. Han afslår også, at forholdet skulle være økonomisk motiveret.

- Penge er ikke alt. De kan i hvert fald ikke købe lykke. Kærlighed kender ingen grænser, og jeg er ligeglad med, hvad andre tænker. Jeg går kun op i, hvad der føles rigtigt for mig, siger den 35-årige fra Giza til Mirror Sunday:

- Hun er en fantastisk, forstående og medfølende person, og vi deler samme syn på en række ting, fastslår han.

Ønsket var da også, at Mohamed skulle have fulgt Iris til England, da hendes ophold i Egypten lakkede mod ende.

Grundet hans økonomiske situation blev han dog nægtet visum, hvorfor de to i øjeblikket er adskilt.

Det bliver dog kun for en stund, hvis det står til fru Jones.

- I en alder af 80 år har jeg endelig fundet ægte kærlighed. Jeg har aldrig prøvet noget lignende, og jeg kan ikke leve uden ham. Om jeg så skal sælge alt, hvad jeg ejer, og rejse til andet land for at leve med ham, så vil jeg gøre det, siger hun:

- Jeg har brugt så meget af mit liv på at glæde andre. Nu vil jeg bare giftes med den mand, jeg elsker, før jeg dør, afslutter hun.