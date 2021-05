80.000 husstande ramt af strømnedbrud

Opdatering 11.19

Strømmen er tilbage i samtlige af de 80.000 husstande, der blev ramt af nedbruddet flere steder i København onsdag formiddag.

Det oplyser Radius Elnet til Ekstra Bladet.

- Klokken 11.06 lykkedes det at løse problemet, så nu har alle strøm igen, siger presseansvarlig ved Radius Elnet Lasse Sørensen.

Flere steder i København er der onsdag formiddag ingen strøm.

Det bekræfter Radius Elnet over for Ekstra Bladet.

- Klokken 10.19 havde vi en fejl i en hovedstation. Den (strømnedbruddet, red.) har ramt 80.000 husstande, siger Lasse Bjerre Sørensen, der er presseansvarlig Radius Elnet, til Ekstra Bladet.

De nuværende informationer går på, at Brønshøj, Vanløse, Nordvest og Nørrebro er ramt. Radius Elnet har på nuværende tidspunkt ikke nogen tidshorisont for, hvornår problemet forventes at være løst.

Metrodrift stoppet

Nedbruddet går også ud over togdriften.

Der går onsdag formiddag ingen metro til København Lufthavn, oplyser metroselskabet på Twitter.

'I øjeblikket ingen togdrift mellem Øresund og CPH Lufthavn pga. strømsvigt', skriver Metroen.

Radius Elnet vil nu undersøge, om nedbruddet også har ramt Amager.

Opdateres ...