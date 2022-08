80.000 kroners armprotese tabt: Dykkere leder i vildskab

Kirsten Tychsen fra Starup i Sønderjylland har mistet sin armprotese. Heldigvis er hjælpen væltet ind, og flere dykkere har allerede været i vandet for at lede

56-årige Kirsten Tychsen oplever i disse dage, hvad de sociale medier er i stand til.

Ved et kajakkursus tirsdag i sidste uge, mistede Kirsten Tychsen nemlig sin meget dyre armprotese i Genner Bugt ved Haderslev.

Efter et opslag på Facebook er hjælpen strømmet ind - endda en privat hundeinstruktør med en lighund, har henvendt sig.

For meget strøm

Kirsten Tychsen og hendes kæreste Uffe Ahrnkiel skulle sammen lave en såkaldt makkerrednings øvelse i bugten ved Haderslev, da Kirsten på uheldigvis mister sin venstre armprotese.

- Både min kæreste og jeg ligger i vandet, og protesen sidder fast i min pagaj, der ligger i sådan elastik mellem vores to kajakker under øvelsen. Efter jeg havde hjulpet min kæreste op i kajakken igen, siger vores instruktør, at vi skal svømme lidt væk fra strømmen, før jeg skal hjælpes op i kajakken. Det er i den flytning, min pagaj pludselig bliver taget af strømmen og dykker ned under vandet, forklarer Kirsten Tychsen.

Selvom en pagaj normalt flyder, når den ligger i vandet, var Kirstens pagaj for alvor drevet væk under vandet.

- Min kæreste hoppede i vandet for at se, om han kunne nå den, men der var for meget strøm, og han skulle jo også passe på sig selv, så vi så den aldrig igen.

Armprotesen er 25 år gammel, men har i mange år ligget gemt væk, indtil Kirsten Tychsen for to år siden to kajakken frem igen. Foto: Anders Brohus

Delt 1700 gange

Kajakinstruktøren tog koordinaterne på stedet, hvor Kirsten mistede sin pagaj, fordi han muligvis kendte nogle dykkere. Men da det gik i vasken, tog Kirsten chancen med facebook.

- Jeg vidste, at jeg selv kendte en dykker, men jeg håbede jo, at der var nogen i mit netværk, der kendte til flere.

Opslaget blev på få timer del 1700 gange og allerede samme torsdag, var der dykkere i vandet for at lede efter protesen.

- Jeg er helt overvældet over alt den hjælp, jeg har modtaget. Det er både private dykkere, men også klubber, der har tilbudt at hjælpe. Muligvis vil politiets lighundeafdeling også bruge det som en øvelse, derudover er der en privat hundeinstruktør, der vil komme i morgen. Så er det virkelig helt fantastisk, siger Kirsten Tychsen.

De 80.000 kroner, som det cirka koster at få lavet en ny, er ikke penge, som Kirsten Tychsen har stående. Så hvis hun skal ud på vandet i den nærmeste fremtid, må hun sætte sin lid til dykkerne eller den kommende lighund finder den. Foto: Anders Brohus

Små chancer

Selvom hjælpen er strømmet ind, ved Kirsten godt, at chancerne for at finde protesen er små.

- Flere af dykkerne har fortalt mig, at hvis den er taget af den stærke understrøm, kan den måske være helt på Fyn nu. Men jeg har snakket med politiet, og hvis de får indleveret en pagaj med en armprotese på, så ved de godt, det er min, siger Kirsten Tychsen med et smil, trods de kedelige omstændigheder.

For det er ikke bare, at ringe til forsikringen, når en protese bliver væk eller ødelagt. Faktisk er der ikke andet at gøre end at punge ud selv.

- Jeg er jo født uden venstre arm og venstre ben, så jeg har en benprotese, som jeg har fået støtte til fra kommunen. Her har kommunen en forsikring, hvis der skulle ske den noget.

- Men min armprotese er til kajak, og det er jo en hobby. Derfor får man ikke støtte, og man kan heller ikke forsikre den i et forsikringsselskab, for så havde jeg selvfølgelig gjort det, slutter Kirsten Tychsen.