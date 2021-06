800 elever sendt hjem efter fund af coronamutation

800 elever på Grønnevang Skole i Hillerød er blevet sendt hjem efter fund af den indiske coronavariant, den såkaldte Delta-variant.

Det skriver mediet Sjællandske Nyheder.

Netop deltavarianten er skyld i, at England må udskyde den fulde genåbning af landet med fire uger, skriver Reuters.

Mandag har den britiske premierminister Boris Johnson valgt at udskyde den fulde genåbning af England, da smitten i landet er tiltagende.

- Vi har stået over for et meget svært valg. Vi kan fortsætte med at genåbne. Men det kan føre til tusindvis af flere dødsfald, der ellers kunne være undgået, siger han.

Antallet af smittetilfælde i landet er den seneste uge steget med 64 procent.

På Grønnevang Skole blev der i weekenden fundet smitte i fem forskellige klasser, hvorefter nære kontakter blev sendt i isolation og bedt om at blive testet. Siden er der fundet smitte i yderligere fire klasser.

Derfor skal også nære kontakters nære kontakter sendes hjem, og som konsekvens lukker skolen nu, skriver Sjællandske Nyheder.

Viggo Andreasen, der er lektor i matematisk epidemiologi på Roskilde Universitet, har tidligere mandag givet udtryk for bekymring for netop udbrud med den indiske variant, der især er på fremmarch i England.

- Det er den sorte sky, vi skal holde øje med hen over sommeren. Den er markant mere smitsom end den variant, der dominerer nu, sagde han.

Viggo Andreasen mener, at den også herhjemme kan få tag i de yngre aldersgrupper hen over sommeren.

Statens Serum Institut (SSI) har mandag aften ikke haft mulighed for at svare på henvendelser om betydningen i Danmark, men henviser til deres seneste risikovurdering.

I risikovurderingen fra 9. juni meddeler SSI, at varianten er 'bekymrende, men foreløbig under kontrol i Danmark'.

Den indiske variant er ifølge SSI 50 procent mere smitsom end den britiske variant.