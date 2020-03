8000 kroner per rulle: DBA i hastemøde

Siden Mette Frederiksen onsdag aften offentliggjorde, at skoleelever og offentligt ansatte skal blive hjemme i 14 dage i forbindelse med coronavirussen, begyndte mange sent på aftenen at hamstre i supermarkederne.

Her var toiletpapir en af de mest eftertragtede varer, og folk kunne ses købe pakker i massevis.

8.000 kroner for en toiletrulle? Foto: Screenshot / DBA

Torsdag morgen er det væltet ind med annoncer på DBA, hvor folk kan sælge og købe varer privat. Det vækker i særlig grad opsigt, at mange annoncer er sælgere, der forsøger at sælge toiletpapir til skyhøje priser.

Priserne varierer mellem alt fra 100 kroner per toiletrulle til 8000 kroner per rulle. Flere af annoncer er skrevet med et glimt i øjet, mens det i andre tilfælde kan være svært at vurdere, om sælgeren mener det seriøst eller ej.

DBA var i fuld gang med at tage stilling til situationen, da Ekstra Bladet torsdag morgen fangede Lars Jørgensen, der er presse ansvarlig hos DBA.

- Vi sidder faktisk og diskuterer det lige nu. Kan jeg vende tilbage?, lød det fra Lars Jørgensen, der var fuldt ud opmærksom på de mange toiletpapir-annoncer, ligesom han også have lagt mærke til, at flere forsøgte at sælge gær til høje priser.

Ekstra Bladet afventer i skrivende stund en uddybende kommentar fra DBA.

Her kan du se billeder af flere nye annoncer på DBA: