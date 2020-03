801 danskere smittet med coronavirus

Følg Ekstra Bladets livedækning her

801 personer i Danmark er fredag eftermiddag konstateret smittet med coronavirus.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Det er en stigning fra 674 personer torsdag. Tidligere fredag var tallet 785.

I alt er 3998 personer blevet testet for coronavirus herhjemme. Fire er indlagt på intensiv afdeling, mens 23 er indlagt på hospitaler med coronavirus.

Ud over de 810 smittetilfælde har Sundhedsstyrelsen oplyst, at der også er store mørketal. Det vil sige, at der er flere smittede end de registrerede tilfælde.

Der er ikke tal for, hvor mange af de smittede der er blevet raskmeldt igen. De raskmeldte indgår stadig i opgørelsen over, hvor mange der i Danmark er smittet med virusset.

Borgere med mildere symptomer skal holde sig hjemme uden behandling eller uden at blive testet for coronavirus. Symptomerne kan eksempelvis være forkølelse eller feber.

De danske myndigheder har taget og tager fortsat en række foranstaltninger for at mindske spredningen af coronavirus i Danmark.

Seneste har udenrigsminister Jeppe Kofod (S) meddelt, at fra fredag og en måned frem fraråder de danske myndigheder alle ikke-nødvendige rejser i hele verden.

For netop at mindske udbredelsen af coronavirus i den danske befolkning har regeringen og myndighederne valgt at lukke store dele af den offentlige sektor.

Det er eksempelvis uddannelser og daginstitutioner. Men også styrelser og kulturinstitutioner.

Også mange sportsarrangementer er blevet aflyst eller udskudt for at minimere risikoen for smittespredning.

Det skal sikre, at særligt ældre og svækkede borgere ikke får virusset.

Sundhedsstyrelsen har desuden skiftet strategi i kampen mod coronavirus.

Således er fokus nu at behandle de mest alvorlige sygdomstilfælde, mens personer med mildere symptomer skal holde sig hjemme uden behandling.

