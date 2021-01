807 registreret smittet med corona det seneste døgn

Yderligere 807 danskere er konstateret smittet med covid-19. Det viser den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er det laveste antal på ét døgn siden 9. november. Her var 1,37 procent af de omkring 56.000 prøver, der kom svar på, coronapositive.

Mandagens smittetal er fundet i 85.460 prøver. Det svarer til, at 0,94 procent af dem er positive for covid-19.

Dermed er positivprocenten fortsat under én. Det har den også været de to foregående dage.

Selv om både færre testes positive, og der er blevet længere mellem de positive prøver, er den britiske coronamutation fortsat med at sprede sig.

Den britiske mutation af coronavirus er foreløbig fundet hos 330 danskere i perioden fra den 14. november til 12. januar. Det er 47 flere end søndag.

Eksperter vurderer, at den britiske mutation på et tidspunkt i løbet af de kommende måneder vil blive den dominerede variant i Danmark.

Dagens smittetal for den britiske mutation får mandag en blandet modtagelse hos Søren Riis Paludan, professor i virologi og immunologi ved Aarhus Universitet.

- Det er bekymrende, og samtidig er det jo også en smule opløftende at se, at det i sig selv ikke gør, at smittetallene bliver meget højere, siger han.

I alt er 817 danskere indlagt med covid-19. Det er 18 flere end søndag.

Søren Riis Paludan, forventer, at også antallet af indlagte vil falde den næste tid.

- Det fortsætter i tråd med det, vi har set de seneste dage med smitteprocent på under én, så det er rigtig positivt. Vi har endnu ikke rigtig set det manifestere sig i indlæggelsestallene, men det er nok et spørgsmål om tid, siger han.

Dagens opgørelser fra SSI afslører også, at 571 personer nu har fået anden dose af vaccinen mod covid-19 mod blot 12 søndag.

Til gengæld er der kun sket en lille stigning i antallet af personer, der har fået første stik. Således har 169.441 per 18. januar klokken 4.30 fået første stik - 2442 flere end dagen før.

Siden søndag er der registreret yderligere 30 dødsfald blandt personer smittet med coronavirus.

132 coronapatienter ligger på intensivafdelinger, og af dem er 85 tilkoblet en respirator. Det er i begge tilfælde én mere end søndag.

I alt er 1805 danskere smittet med covid-19 afgået ved døden. Det svarer til en procent af dem, der er testet positive for ny coronavirus.

Andelen er dog reelt set lavere. Det skyldes, at det ikke er alle smittede, som er blevet testet for covid-19.