809 coronapatienter dør i Spanien på et døgn

809 mennesker smittet med coronavirus er omkommet i Spanien i løbet af det seneste døgn.

Det oplyser det spanske sundhedsministerium ifølge Reuters.

Fredag var antallet 932.

Med den seneste opdatering er det samlede antal dødsfald blandt coronapatienter i Spanien oppe på 11.744.

I alt er 124.736 testet positiv for virusset sammenlignet med 117.710 dagen før.

Spanien er et af de lande, der er hårdest ramt af den globale coronapandemi. Det samlede dødstal i Spanien er kun overgået af Italien, hvor knap 15.000 meldes omkommet.

Spanien har haft daglige dødstal, der ligger over Italien de seneste dage.

Spanien er således det land i Europa, hvor der lige nu dør flest hvert døgn med Covid-19.

Lørdag er dog anden dag i træk, at kurven peger nedad i landet.

Torsdag rundede det samlede antal døde i forbindelse med coronapandemien 50.000 på verdensplan.

Samme dag gik antallet af registrerede smittetilfælde over en million. For blot lidt over en uge siden var der bekræftet 529.000 tilfælde.

Lørdag er antallet af døde globalt 58.982, mens 1.120.752 mennesker er registreret smittet.

Coronavirusset blev første gang registreret i den kinesiske Hubei-provins i slutningen af 2019, men har siden januar spredt sig til resten af verden.

Europa har i ugevis været epicenter for epidemien.

Et nyt epicenter kan meget vel blive USA, hvor der er bekræftet over 250.000 smittede.

USA's præsident, Donald Trump, advarer om, at antallet af dødsfald vil stige markant de kommende uger.