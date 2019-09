81-årig serieforbryder stjal for millioner

En 81-årig mand med det velegnede forbrydernavn Samuel Sabatino har taget røven på New Yorks politi i flere år.

På store helligdage kørte han fra Florida til Manhattan og luskede ind i ejendomme. I sidste uge blev han fanget, skriver amerikanske medier, herunder CNN og New York Post.

Siden senest 2014 har han stjålet for rundt regnet 2,7 millioner kroner i eksklusive kvarterer på Manhattan.

Sabatino er blevet beskrevet som en meget normalt og tilforladeligt udseende ældre herre. Han havde specialiseret sig i at bruge netop sin tilforladelige gammelmands-fremtoning til at snige sig forbi dørmænd i tæt bevogtede overklasseboliger under dække af at være beboer i ejendommene.

Han plejede at slå til på helligdage såsom den amerikanske nationaldag 4. juli, mens ofrene var ude af huset. Deraf havde han også fået navnet 'the July 4th burglar'.

Og han gjorde det med stor succes. Så sent som dette års 4. juli er han tiltalt for at have sneget sig ind i en lejlighed på Manhattans Upper East Side og stjålet ure for 263.000 kroner i en tom lejlighed.

På Memorial Day, hvor amerikanere mindes de døde i landets krige, stjal han ringe for 338.000 kroner et par uger inden. Alt i alt er han blevet tiltalt for fem forskellige indbrud, selvom politiet mener, at han har været involveret i mindst 10 siden 2014.

Set på nannycam

Samuel Sabatinos ansigt blev først set af politiet på optagelser fra et 'nannycam', et overvågningskamera, forældre sætter op for at holde øje med deres børn og dem, der passer dem. Alligevel tog det mere end fire år at få fat i manden, som åbenbart havde en fantastisk evne til ikke at vække mistanke, når han luskede rundt i opgange.

Typisk brød han ikke ind, men gik bare fra dør til dør, indtil han fandt en, der stod ulåst, og hvor beboerne så ud til at være bortrejst. For at komme ind i bygningerne i første omgang hyggesnakkede han med beboere eller klappede folks hunde for så at gå med ind, når de åbnede dørene.

Sabatino havde været kendt af politiet siden 2001, men skiftede mellem forskellige identiteter i løbet af årene. Hans kendetegn var en sort taske, han altid medbragte til at transportere sine tyvekoster.

31. august blev han endelig pågrebet af politiet, efter en sikkerhedsvagt havde set ham strejfe rundt og tilkaldt politiet. Det krævede en større politiindsats, hvor man havde sporet hans bil siden Florida og arbejdet sammen i flere politikredse, skriver CNN.

Hvis han bliver dømt, kan det resultere i en fængsselsstraf på 15 år.