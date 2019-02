81 personer evakueret: Her styrter loftet ned

En universitetsbygning i St. Petersborg er kollapset - lokaladministrationen mener, at op mod 21 mennesker kan være fanget

En ombygning af et IT-universitet i St. Petersborg kan have været skyld i et frygteligt kollaps.

Myndigheder bekræfter at 81 personer er blevet evakueret fra ruinerne. Universitets rektor, Vladimir Vasylyev, oplyser, at der ikke er nogen fanget i murbrokkerne.

Det skriver flere medier, heriblandt nyhedsbureauet TASS og Russia Today.

Nedenunder kan du se øjeblikket, hvor hele bygningen ryster og loftet begynder at falde ned.

Момент обрушения перекрытий в ИТМО.



Погибших нет, под завалами никого нет, всех вывели. Это официальное от МЧС. pic.twitter.com/halEhjiTIm — Булка и поребрик (@PiterskayaBulka) February 16, 2019

Ifølge lokalmediet Fontanka var der undervisning på universitet, som bliver kaldt ITMO-universitet, selvom det var lørdag. Flere etager skulle være kollapset.

På Twitter har flere brugere lagt billeder op inde fra bygningen, hvor man kan se ødelæggelsen.

В здании ИТМО на Ломоносова рухнула крыша https://t.co/55AFH8HJB8 pic.twitter.com/lU7cLixQC1 — Фонтанка. Новости (@fontanka_news) February 16, 2019

В университете ИТМО обвалилась крыша и перекрытия 4го и 5го этажей. Работает МЧС. Здание эвакуируется. К слову сегодня учётный день, в корпусе идут занятия. pic.twitter.com/3p98crPaEb — Булка и поребрик (@PiterskayaBulka) February 16, 2019

I en video kan man se, at der er flere udrykningskøretøjer på stedet.