814 nye smittetilfælde i Danmark - en million vaccinestik givet

Der er det seneste døgn registreret 814 smittetilfælde i Danmark. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI). Smittetilfældene er fundet via PCR-test.

Samtidig har Danmark torsdag rundet en lille milepæl, da der nu er givet mere end én million vaccinestik, skriver Ritzau Finans.

De øvrige af de daglige smittetal - herunder antal test, indlæggelser og dødsfald - offentliggøres først klokken 17, da SSI har lavet en ny opgørelsesmetode.

Statens Serum Instituts (SSI) nye opgørelsesmetode skal tage højde for, at lyntest i sjældne tilfælde kan være positive, selv om en person ikke er smittet.

Derfor vil statistikken over bekræftede tilfælde fra nu af kun tælle personer, der er testet positive i PCR-test, som er langt mere valide.

Onsdag blev der registreret 824 smittetilfælde i PCR-test, men det kan være lidt svært at sammenligne det tal én til én, når man ikke ved, hvor mange test torsdagens smittetilfælde er baseret på.

De seneste dages smittetal er dog blandt de højeste antal i de seneste to måneder. Det skal dog ses i lyset af, at der er sket en stigning i antallet af test.

Hvis man bliver testet positiv i lyntest, fremstår man nu som 'mistænkt tilfælde'.

Man vil først indgå som et smittetilfælde i statistikken, hvis man efter en positiv lyntest får taget en PCR-test, som viser et positivt svar. Hvis testen er negativ, vil man ikke fremgå af statistikken for smittetilfælde.

På vaccinationerne er seneste status, at 9737 personer har fået første stik det seneste døgn, mens 13.509 har fået stik nummer to.

Samlet set er 656.737 personer indrullet i vaccineprogrammet og har fået mindst et stik. Heraf har 345.070 fået begge stik og er dermed færdigvaccineret.

Hvis man lægger tallene sammen, vil det sige, at Danmark har nået en lille milepæl, da der nu er givet lidt over en million vaccinestik.