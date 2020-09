823 nye smittede de seneste to døgn

Onsdag kom dagens smittetal ikke. Derfor offentliggør SSI nu smittetallet for de seneste to døgn

Coronasmitten fortsætter med at stige i Danmark. På to døgn er 823 smittet, og det seneste døgn er 453 smittet.

Det gør det - ifølge Statens Serum Instittuts egen opgørelse - til det døgn med næstflest smittede nogensinde i Danmark. Da smitten var på sit højeste i foråret, toppede smittetallet 3. april med 473.

Det er tal fra Statens Serum Institut, der viser, at 823 de seneste to døgn er testet positive for coronavirus i Danmark.

Tal blev ikke opdateret onsdag af tekniske årsager.

Det seneste døgn er 453 og døgnet før 370 blevet smittet.

Antallet af indlagte torsdag er 60.

Siden tirsdags opgørelse er yderligere to døde med coronavirus.

Ishøj Kommune er nu med 241 smittede den kommune i landet med flest nye tilfælde pr. 100.000 indbyggere de seneste syv dage.

Også Brønderslev Kommune i Nordjylland har overhalet Vallensbæk Kommune, der før havde flest nye tilfælde. I Brønderslev er der 196 nye smittetilfælde de sidste syv dage.

Nye tal: Ekspert overrasket