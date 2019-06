825.000 danskere ramt: Nu bliver sygdom endelig anerkendt

825.000 danskere lider dagligt af kroniske smerter, men det har hidtil ikke været anerkendt som en sygdom.

Det bliver dog ændret nu, skriver DR.

I WHO's nyeste udgave af deres klassificering af sygdomme, har de nemlig optaget kroniske smerter som en reel sygdom.

Bedre behandling

Nanna Brix Finnerup er professor ved Dansk Smerteforksningscenter hos Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, og hun håber, at den nye status kan lede til bedre behandling.

- Førhen har man set på kroniske smerter som symptom på en sygdom. Med den nye klassificering kan vi se på kroniske smerter som en sygdom i sig selv i stedet for at lede efter en underliggende sygdom, siger hun til DR.

Ændringen kan ifølge Nanna Brix Finnerup også finde vej til de medicinstuderende, som kan komme til at mærke det i undervisningen. I dag undervises der nemlig ikke meget i kroniske smerter, men det, tror hun, vil blive ændret.

Store konsekvenser

Kroniske smerter kan have store konsekvenser for den person, der rammes af sygdommen.

Ud over et liv fuld af daglige smerter, kan de også blive ude af stand til at have et normalt arbejde. Og det kan ende med at koste mange penge.

- Kroniske smerter koster samfundet mange penge, fordi patienter kan miste tilknytningen til arbejdsmarkedet og ende på overførselsindkomst, hvis man ikke gør alt for at sætte ind. Smerterne kan få patienten ind i en negativ spiral, da de kan påvirke alle forhold i patientens liv og dermed livskvalitet, siger Lars Arendt-Nielsen, som er professor hos Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet, til DR.

Han betragter også kroniske smerter som et underprioriteret område, som det er i dag.