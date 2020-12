83-årig kritiker i shitstorm

For 50 år siden vakte han opsigt og forargelse med en artikel med stærkt homofobiske udgydelser i tidsskriftet Harper’s Magazine, og nu er den nu 83-årige Joseph Epstein atter på krigsstien og er røget ind i en shitstorm.

Denne gang er det USA’s kommende førstedame, Jill Biden, der får med grovfilen, og det har fået mange til at angribe Epstein på sociale medier, mens hans tidligere arbejdsplads, Northwestern University, har fjernet hans navn fra universitetets hjemmeside og har lagt afstand til ‘hr. Epsteins kvindehadske holdninger’.

Ifølge BBC bliver Jill Biden med sine to kandidatgrader en af de bedst uddannede førstedamer i landets historie, men i avisen Wall Street Journal forsøger Epstein i vendinger, som i vide kredse opfattes som nedsættende, at pille glansen af den 69-årige kvinde.

Især er Epstein kritisk over for Jill Bidens flittige brug af sin doktortitel, som hun fik i 2007 i kraft af en afhandling på University of Delaware om ‘opfyldelse af studerendes behov’. På sin Twitter-profil præsenterer Biden sig selv som ‘Dr. Jill Biden’.

‘Her, pigebarn, får du et lille råd om noget, som kan synes at være en bagatel, men som jeg anser for ikke at være uvigtig: Er der en chance for, at du kan droppe det der ‘Dr.’ før dit navn?’, skriver Epstein i sin kommentar i avisen.

Jill og Joe Biden tiltræder som USA's førstepar 20. januar 2021. Foto: Roberto Schmidt / AFP / Ritzau Scanpix.

‘Dr. Jill Biden lyder og føles bedragerisk, for ikke at sige lidt komisk,’ skriver den aldrende gnavpot og tilføjer, at ingen, der ikke har hjulpet et barn til verden, bør kalde sig doktor.

‘Tænk over det, Dr. Jill, og drop så doktoren fremover,’ skriver Epstein, som er af den faste overbevisning, at Bidens doktortitel ikke er mere værd end de talløse honorære doktortitler, der gennem mange år ødselt er delt ud til alt fra kendte tv-journalister over skuespillere til tennisstjerner.

Holdningen er imidlertid, fremgår det af talløse indlæg på sociale medier, et udtryk for den sexisme, som kvinder møder over alt i den akademiske verden.

Bernice King, som er yngste datter af den myrdede borgerretsforkæmper Dr. Martin Luther King, støtter Dr. Biden med et tweet, hvori hun understreger, at Dr. Biden lige som Dr. King vil få stor betydning for menneskeheden.

Doug Emhoff, som er gift med den kommende vicepræsident, Kamala Harris, udtrykker også sin støtte til Biden på Twitter. ‘Denne artikel var aldrig blevet skrevet om en mand,’ lyder det fra Emhoff.

Et andet eksempel er Meghan McCain, som er datter af den nu afdøde, tidligere præsidentkandidat John McCain. ‘Jeg er så træt af den måde, hvorpå der tales om dygtige, veluddannede, succesrige kvinder som Dr. Biden i medierne af mænd, der hader kvinder,’ skriver McCain.

Jill Bidens pressetalsmand, Michael LaRosa, kræver på Twitter, at den ansvarlige redaktør på Wall Street Journal bør skamme sig og træde tilbage ‘efter dette ækle og sexistiske angreb på Dr. Biden’.

Chefredaktør Paul A. Gigot skriver i en kommentar midt i shitstormen, at enhver har ret til at være uenig med Epstein, men at Wall Street Journal ikke vil ophøre med at trykke provokerende kommentarer blot fordi, magthaverne bliver fornærmede.

Joe Bidens søns skatteforhold efterforskes

Snedig detalje på billede: Sender Biden hånlig stikpille til Trump?

USA's første ... mandlige andendame?