83 nye smittetilfælde i Danmark - én mere er indlagt

I løbet af det seneste døgn er der registreret 83 nye tilfælde med coronasmitte i Danmark.

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) i sin daglige opgørelse.

Med de 83 nye tilfælde er det tredje opgørelse i streg, hvor antallet af daglige smittetilfælde ligger under 100.

Det er en positiv udvikling, mener forsker i pandemier ved Roskilde Universitet Lone Simonsen.

- Jeg hæfter mig ved, at antallet af nye smittetilfælde stadigvæk ligger under 100.

- Det vil sige, at vi har en situation, der er stabil eller måske ligefrem aftagende, i forhold til hvad den var for tre til fire uger siden. Så det er godt nyt, siger hun.

Ud af de 83 nye smittetilfælde stammer 20 fra København og 11 fra Aarhus.

- Vi ser, at de store udbrud i Aarhus, Ringsted og Hjørring er kommet under kontrol i stedet for at komme ud af kontrol og spreder sig eksponentielt. Det er jo det, vi er bange for, siger Lone Simonsen.

Særligt Aarhus har inden for den seneste tid været en del i fokus på grund af et lokalt udbrud af coronasmitte.

På grund af situationen har elever på ungdomsuddannelserne i Aarhus i en periode været henvist til skærmundervisning derhjemme.

Eleverne har dog fra tirsdag igen fået grønt lys til at vende tilbage til skolen.

I første omgang er det kun halvdelen af eleverne, der må være fysisk til stede til undervisningen. Begrænsningen gælder foreløbigt indtil 4. september.

Den seneste opgørelse fra SSI viser, at antallet af indlagte coronapatienter hen over det seneste døgn er steget med én til 21.

Af de 21 indlagte patienter er tre på intensivafdeling. Heraf får to hjælp fra en respirator.

Der er ikke registeret coronarelaterede dødsfald det seneste døgn.

I løbet af det seneste døgn er 19.080 personer blevet testet for coronavirus. Det er baseret på 33.426 prøver.

Dermed er i alt 1.584.789 personer nu blevet testet for corona, mens der er blevet foretaget 2.244.803 prøver, siden virusset kom til Danmark.

Forskellen mellem antallet af test og prøver hænger sammen med, at en person kan være blevet testet flere gange.

Det sker for eksempel, hvis første test er positiv, og man bliver syg og indlagt og dermed testet igen.