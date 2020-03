838 coronasmittede døde det seneste døgn i Spanien

Dødstallet i Spanien forsætter med at stige. Det seneste døgn er 838 personer døde af corona. Det er det højeste hidtil

Det seneste døgn har Spanien registreret 838 dødsfald som følge af coronasmitte, viser tal fra sundhedsmyndighederne ifølge Reuters. Det er det højeste antal omkomne coronasmittede på et døgn i landet.

Dagen før var tallet 832. Det oplyser de spanske sundhedsmyndigheder ifølge det lokale medie El País.

Dermed har 6528 personer smittet med coronavirus mistet livet i Spanien, siden pandemien nåede den iberiske halvø.

I alt er 78,797 mennesker registreret smittet med corona i Spanien.

Landets sundhedsvæsen er flere steder på samme måde som Italien blevet væltet af den enormt smitsomme sygdom.

Læger arbejder i døgndrift, mens sundhedspersonalet desperat mangler udstyr og senge til at behandle de sige.

De store problemer i landet, fik lørdag Spaniens præsident til at udstede et dekret, der påkræver at 'alle ikke essentielle arbejdere' skal forblive hjemme indtil 9. april.

Ifølge chefen for de nationale sundhedsmyndigheder i Spanien, er der dog grund til forsigtig optimisme.

Ifølge El Pais lød det igår fra Fernando Simon, at man nogle steder er ved at nå toppen af epidemien.

Herhjemme er tallene helt anderledes.

I Danmark er 2201 personer registret smitte med corona, mens 65 personer er døde mens de har været smittede med sygdommen.