84 evakuerede fra Afghanistan flyver nu mod København

84 personer, der er blevet evakueret fra Afghanistan, er natten til torsdag på vej til Danmark fra Dubai i et SAS-fly.

Det bekræfter Udenrigsministeriet over for Ritzau.

Ministeriet oplyser desuden, at det primært er lokalt ansatte og tolke, der har arbejdet for den danske stat, samt deres familier, der er om bord på flyet.

Flyet landede mandag i den pakistanske hovedstad, Islamabad, der er base for evakueringen af danskere fra Afghanistan, hvor Taliban har generobret magten.

Her samlede det de 84 evakuerede personer op og fløj videre til Dubai.

Cirka 70 danskere

De evakuerede er primært afghanere. Men også danskere - eller personer med dansk tilknytning - skal evakueres fra Afghanistan.

Ifølge flyovervågningsværktøjet FlightRader24 forventes flyet at lande i Danmark mellem klokken 7.00 og 7.30 torsdag.

Ifølge Udenrigsministeriets liste over personer med dansk tilknytning i Afghanistan skal cirka 70 personer evakueres.

- Vi har en liste over danske statsborgere eller andre med lovligt ophold i Danmark. Den seneste liste er på op mod 70 mennesker, sagde udenrigsminister Jeppe Kofod (S) onsdag.

Udenrigsministeriets opgørelse over danskere i Afghanistan kan være behæftet med stor usikkerhed, understreger ministeriet, og det reelle tal kan være meget større.

Desuden kan personer fra listen være blandt de 84, der natten til torsdag fløj fra Dubai mod København.

Hurtigere end forventet

Det første fly med evakuerede landede onsdag morgen i Københavns Lufthavn. Der var dog ingen danskere om bord. Passagererne talte 14 nordmænd og en person med lovligt ophold i Danmark.

Evakueringsoperationen har været i gang i løbet af ugen, efter at den militante islamistiske bevægelse Taliban søndag tog magten i Afghanistan.

Kuppet skete hurtigere end forventet, efter at bevægelsen i løbet af få uger fik afskåret hovedstaden, Kabul, først fra det sydlige Afghanistan og senere Pakistan mod øst.

Søndag meddelte Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, at han var flygtet fra landet for at undgå blodudgydelser, og at der skulle forhandles om en fredelig overdragelse af magten i Afghanistan.