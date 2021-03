843 nye bekræftede tilfælde af corona

Der er fundet yderligere 843 tilfælde af coronavirus i Danmark. Det viser fredagens tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Smittetilfældene er fundet i 323.753 PCR- og lyntest. Det svarer til, at 0,26 procent af dem har været positive.

Det tal kendes også som positivprocenten og har ligget på det samme niveau gennem en længere periode.

Dermed følger epidemien den udvikling, man kunne forvente, siger Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet.

- Tallet i dag er en lille smule højere end de forgående dage, men det er, hvad vi kunne forvente fra en statistisk tilfældighed. Epidemien er nogenlunde i ro med en svag tendens til stigning, siger han.

Ifølge Viggo Andreasen kan det hænge sammen med, at vi snart ser effekten af åbningen af udvalgsvarebutikker i tallene.

Tommelfingerreglen er, at der skal gå to til tre uger, før man kan se den fulde effekt af en genåbning.

- Effekten af butiksåbninger kan næsten ikke ses endnu. Det skal vare en uge endnu, før det kan ses i sygdomstallene, siger han.

SSI har siden onsdag den 10. marts opgjort smittetal samlet fra både PCR- og lyntest. Indtil da blev tallene fra de to typer test opgjort separat, og man holdt øje med smitteudviklingen ved at se på antallet af positive PCR-test.

SSI har oplyst, at der ved 50.000 lyntest statistisk set vil være 250 falsk positive. Men de falsk positive test tæller fortsat med i smitteopgørelsen, hvilket har fået kritik for at puste tallet op.

Men spørger man Viggo Andreasen, er vores nye teststrategi med mange lyntest i sig selv med til at gøre det svært at sammenligne tallene fra nu med tallene for bare tre-fire uger siden.

- Uanset om vi kun opgjorde PCR-testen alene eller både PCR- og lyntestene.

Ifølge Viggo Andreassen er de positive lyntest med til at gøre, at også en større andel af de testede med PCR bliver konstateret positive. Derved kan det se ud, som om flere af de testede har corona.

- Antigentestene finder en gruppe på 200-300 om dagen, som får lavet en PCR-test, hvor der er stor sandsynlighed for, at den er positiv. Det bliver derfor svært at sammenligne PCR-testene de næste uger med testene inden marts, og det er en konsekvens af vores teststrategi.

Snart ændres det, så de to testtyper i stedet igen får hver sin opgørelse.

Det skyldes, at det kan give et for højt smittetal at inkludere lyntest, da der er risiko for, at de positive testsvar er forkerte.

Usikkerheden ved lyntestformen betyder, at man anbefales at få foretaget en PCR-test for at tjekke, om et positivt lyntestsvar er korrekt.

Viser det sig, at svaret fra lyntest var forkert, fjernes det dog ikke fra SSI’s opgørelse, hvilket vil kunne give for høje tal.

Fredag morgen var 191 personer indlagt med covid-19 på landets hospitaler. Det er fire færre end et døgn tidligere.

På landets intensivafdelinger lå 38 smittede, og af dem var 22 tilkoblet en respirator. Det er samme antal som torsdag morgen.

Der er ikke sket yderligere dødsfald blandt smittede. I alt er 2397 smittede afgået ved døden under epidemien.