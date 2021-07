Der er det seneste døgn fundet 848 nye smittede med coronavirus, viser mandagens opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Dermed var det 1,09 procent af de 77.932 PCR-test, der kom svar på, som påviste coronasmitte. Det er den højeste positivprocent siden januar.

Antallet af PCR-test ligger i den lave ende, når man ser på den seneste uge, hvor antallet ellers dagligt har svinget mellem 80.000 og 120.000.

Det er det højeste daglige antal smittede siden 9. juni, hvor der blev registreret 904 smittede. Her var tallet dog overestimeret som følge af tekniske problemer hos SSI.

Derfor skal man tilbage til 6. juni, hvor der var 853 nye smittetilfælde.

Mandag stiger antallet af indlagte coronapatienter samtidig med 8 til 37.

Trods et fortsat lavt antal indlagte med coronavirus, mener Eskild Petersen, adjungeret professor i infektionssygdom ved Klinisk Institut på Aarhus Universitet, at man skal tage de stigende smittetal alvorligt.

- Jeg mener, at epidemien er ved at skifte karakter. Nu har vi fået vaccineret den sårbare del af befolkningen, så nu skal vi kigge på de unge.

- Godt nok giver de smittede unge en lav belastning på sundhedsvæsenet, men en del af dem bliver ramt af forskellige langtidsfølger efter covid-19, og det skal vi holde øje med.

Derfor bør man heller ikke slippe de resterende restriktioner helt, vurderer han.

Der er ligesom søndag ni indlagt på en intensivafdeling, hvoraf syv er så syge, at de har brug for en respirator. Der er ikke registreret nogen nye dødsfald.

Danmark vaccinerer stadig på livet løs, og der er masser af vacciner på lager.

Til gengæld er der mange ledige tider, og derfor opfordrede regionerne for nylig til at huske at booke tid, hvis man endnu ikke har gjort det og ønsker vaccination.

I alt har 3.695.942 personer - svarende til 63,2 procent af befolkningen - fået minimum et stik med en vaccine.

Af dem kan mere end 2,3 millioner kalde sig færdigvaccinerede.